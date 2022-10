T-Mobile zaprezentował swoją najnowszą ofertę, w której oferuje nie tylko konsole do gier nowej generacji, ale też subskrypcję, która zapewni dostęp do setek gier, w tym także premierowych.

T-Mobile oferuje konsole i subskrypcję Xbox All Access

Najnowszy raport przygotowany przez Urząd Komunikacji Elektronicznej na początku października jasno wskazywał, że klienci przenoszący numer w sieciach mobilnych, najczęściej decydują się na podpisanie umowy w T-Mobile. Najnowsza propozycja operatora z pewnością wzbudzi spore zainteresowanie wśród osób, które chciałyby nie tylko otrzymać Internet, rozmowy i SMS-y bez limitu, ale też dodatkowy sprzęt. To właśnie zapewni oferta Xbox All Access, dzięki której klienci będą mogli kupić konsolę Xbox Series X lub Xbox Series S razem z dostępem do setek gier.

Co obejmuje Xbox All Access w T-Mobile?

Wybraną konsolę.

24 miesiące subskrypcji Xbox Game Pass Ultimate (dostęp do setek gier na konsoli, komputerze, telefonie i tablecie).

(dostęp do setek gier na konsoli, komputerze, telefonie i tablecie). Abonament EA Play.

Do 20% rabatu na wybrane gry w bibliotece Xbox Game Pass i do 10% rabatu na dodatki.

Dostęp do usługi multiplayer online za pośrednictwem Xbox Live Gold.

za pośrednictwem Xbox Live Gold. Możliwość zagrania w premierowe gry Xbox Game Studio.

Co ważne, nie ma tutaj żadnych kosztów wstępnych czy dodatkowych opłat - cena jest taka sama przez 24 miesiące: w przypadku konsoli Xbox Series S z subskrypcją wynosi 111 zł/miesiąc, a Xbox Series X - 155 zł miesięcznie.

Od kiedy oferta Xbox All Access jest dostępna w T-Mobile?

Oferta dostępna jest od 25 października 2022. Osoby, które zdecydują się na zakup urządzenia z usługami abonamentowymi na 24 miesiące w wybranych taryfach, dodatkowo nie będą musiały płacić pierwszej raty.

Źródło: t-mobile