Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował kolejny raport zawierający statystyki przenoszenia numerów w sieciach. Który operator w trzecim kwartale zyskał, a który stracił? Wyniki są jednoznaczne.

T-Mobile, jako jedyna sieć, nadal zyskuje klientów

Urząd Komunikacji Elektronicznej zaprezentował raport przenoszenia numerów w III kwartale 2022 roku. Ogółem, w sieciach mobilnych, zmiany operatora dokonano dla 345 tys. numerów. To prawie 32 tys. więcej niż w kwartale II, gdzie liczba ta wynosiła 313 127.

Wśród największych operatorów komórkowych: Orange, P4 (operator sieci Play), Polkomtel (Plus) i T-Mobile, tylko jeden z nich zyskał nowych użytkowników. Pozostali kwartał zakończyli na minusie, z czego najwięcej stracił znowu Plus - 33,1 tys. użytkowników kart. W przypadku Orange było to 5061 numerów mniej, a P4 - 8861.

Zdecydowanym liderem jest natomiast ponownie T-Mobile, którego bilans to ponad 21,8 tys. nowych użytkowników.

Będziecie zmieniać operatora w najbliższym czasie? Dajcie znać w komentarzach!

Źródło: uke.gov.pl