Do w pełni rozwiniętej technologii 6G jeszcze daleka droga, ale wylewane przez LG fundamenty pozwalają patrzeć w przyszłość z optymizmem.

6G ma plusy i minusy

Podczas gdy w sieciach 4G dominowały częstotliwości na poziomie kilkuset megaherców lub kilku gigaherców, w 5G wykorzystywane są już pasma w okolicy kilkudziesięciu gigaherców. Zespoły rozwijające 6G idą nawet dalej, operując na (aktualnie nieużywanych) częstotliwościach powyżej 100 gigaherców. Ma to swoje plusy i minusy.

Po stronie zalet niewątpliwie można zapisać nawet 50 razy szybsze transfery niż w 5G oraz opóźnienia na poziomie zaledwie 10% tego, z czym mamy do czynienia w przypadku 5G. Największą wadą korzystania z takich częstotliwości jest jednak zdecydowanie słabszy zasięg. Rozwiązaniem mogą okazać się wzmacniacze na obu końcach połączenia. Ostatni eksperyment LG pozwala patrzeć na to z optymizmem.

LG odpowiada na największą wadę 6G

Badacze LG i HHI (Fraunhofer Heinrich Hertz Institute) pochwalili się osiągnięciem rekordowego wyniku. Właśnie dzięki takim wzmacniaczom potroili dotychczas najlepszy rezultat – udało im się przesłać dane na odległość ponad 320 metrów, korzystając z pasm pomiędzy 155 a 175 GHz.

Taki wynik oznacza, że wcześniej zakładane zagęszczenie stacji 6G rzeczywiście może zdać egzamin. Planuje się bowiem instalację ich w odległościach mniej więcej 250 metrów od siebie. „Dzięki temu sukcesowi jesteśmy o krok bliżej do realizacji celu, jakim jest sieć 6G z prędkościami 1 Tb/s wewnątrz i na zewnątrz” – skomentował dr Kim Byoung-hoon, wiceprezes wykonawczy LG Electronics.

„Spodziewamy się, że 6G będzie istotną siłą napędową przyszłego biznesu i korzyści dla użytkowników, dlatego zależy nam, aby być na czele rozwoju tej technologii” – dodał dr Kim Byoung-hoon.

Jakie 6G? Jeszcze nie mam nawet 5G

Sieć 5G rozwija się powoli. W coraz większej liczbie miejsc w Polsce da się uzyskać takie połączenie, ale po pierwsze: daleko mu do potencjalnych osiągów, a po drugie: wciąż jeszcze spora część kraju znajduje się poza zasięgiem. I nie zmieni się to pewnie jeszcze przez kilka lat.

Technologia 6G natomiast znajduje się dopiero na samym początku rozwoju. Jest jeszcze sporo do zrobienia i nie ma praktycznie żadnych szans na to, by pierwsze komercyjne sieci tego typu zostały uruchomione wcześniej niż w 2029 roku.

