Na brak informacji i materiałów promujących Cyberpunk 2077 trudno narzekać, ale polski producent do tej pory niewiele uwagi poświęcał wersjom na konsole. Dziś się to zmieniło.

Cyberpunk 2077 wreszcie pokazany na konsolach

Zgodnie z planami odbył się jeszcze jeden pokaz Cyberpunk 2077 z cyklu Night City Wire. Zobaczyliśmy kolejne fragmenty rozgrywki, a jednocześnie pierwsze zarejestrowane na konsolach. Mowa tutaj o gameplay'u uchwyconym na Xbox One X oraz Xbox Series X. W tym drugim przypadku w trybie wstecznej kompatybilności, ale przypomnijmy, że stosowna łatka przynosząca większą porcję ulepszeń ma pojawić się w przyszłym roku.

Po komunikatach dotyczących opóźnień premiery pojawiały się informacje, iż najwięcej problemów stwarzają twórcom wersje na słabsze konsole. Jak zatem na tę chwilę wyglądają różnice pomiędzy Cyberpunk 2077 na Xbox One X oraz Xbox Series X? Przekonajcie się sami.

Gameplay z Cyberpunk 2077 - Xbox One X vs Xbox Series X

Wkrótce zobaczymy coś jeszcze

Wygląda na to, że twórcy nie zamierzają się zatrzymywać, bo wedle deklaracji w najbliższej przyszłości pokazana zostanie rozgrywka z konsol PlayStation.

Jeśli chodzi natomiast o najważniejszą kwestię, a mianowicie o datę premiery, Cyberpunk 2077 ma zadebiutować 10 grudnia. Pełna lista platform, na jakie zmierza to PC, konsole Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X|S, PlayStation 5 oraz Google Stadia. Cały czas trwa przedsprzedaż, przybywa też gadżetów związanych z grą. Te chyba najciekawsze to 200-stronicowy przewodnik po świecie Cyberpunk 2077 oraz kolekcjonerski poradnik.

Źródło: Cyberpunk 2077

Warto zobaczyć również: