The Falconeer to gra dla tych, którzy lubią patrzeć na świat z góry. Rozgrywka będzie skupiała się tutaj na lataniu, chociaż nie wypada sprowadzać jej wyłącznie to tej jednej czynności.

The Falconeer to jedna z gier na premierę nowych Xboxów

Wprawdzie z zapowiedzią The Falconeer mieliśmy do czynienia już jakiś czas temu, ale nie jest to tytuł, o którym mówiłoby się najwięcej. Warto w końcu poświecić mu chwilę, ponieważ znajduje się na liście gier przygotowywanych na premierę konsol Xbox Series X i Xbox Series S, a póki co nie jest ona szczególnie rozbudowana (jeśli poruszać się poza kompatybilnością wsteczną).

Najnowszy zwiastun The Falconeer nie tylko przypomina o dacie premiery (10 listopada) i platformach docelowych (wspomniane konsole oraz PC z Windows 10), ale jednocześnie w telegraficznym skrócie przedstawia wybrane lokacje, jakie gracze odwiedzą podczas zabawy i przemierzania świata nazwanego tutaj The Great Ursee.

O co tak naprawdę chodzi w The Falconeer?

The Falconeer ma być łakomym kąskiem dla sympatyków klimatów fantasy. Jak widzicie, gra cechuje się dość specyficzną oprawą graficzną. Niektórzy mogą pod tym kątem porównywać The Falconeer do The Pathless, które dla odmiany zmierza na PlayStation 5 i PC.

W obydwu tytułach ogromne znaczenie dla całości ma ptak, w The Falconeer będzie on nieodłącznym towarzyszem głównego bohatera. Pomoże nie tylko w przemierzaniu otwartego świata, ale również w walkach. Wedle zapowiedzi można będzie wybierać spośród kilku klas bohaterów (sokolników) różniących się między innymi posiadaną bronią, ale też wspomnianymi ptakami. Wraz z osiąganymi postępami pojawią się możliwości rozwoju.

Przy ocenianiu The Falconeer warto uwzględnić, iż jest to produkcja niezależna, którą już od dłuższego czasu rozwija Tomas Sala. Wydaniem zajmie się Wired Productions.

Źródło: Wired Productions

