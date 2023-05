Galaxy Z Flip 5 będzie już na pierwszy rzuty oka mocno obiegać od poprzednika. Zostanie wyposażony w znacznie większy wyświetlacz zewnętrzny. Oto jak ma wyglądać.

Galaxy Z Flip 5 pokazany na renderach. Ekran przyciąga uwagę

Jaki jest najlepszy składany smartfon? Jeszcze kilka lat temu zdecydowana większość odpowiedzi na takie pytanie sugerowałaby propozycje firmy Samsung. Teraz nie jest to takie oczywiste. Nie dlatego, że koreański producent coś zawalił. Konkurencja zaczęła działać dużo odważniej. Świetne składane telefony mają w ofercie Motorola i Oppo, w tym roku ze swoimi konstrukcjami zaatakują też inni.

Efekty? Chociażby zauważalna korekta konstrukcji Galaxy Z Flip 5. Wprawdzie wzorem poprzednika będzie to smartfon składany pionowo, ale wyposażony w znacznie większy wyświetlacz zewnętrzny. I nie ma w tym określeniu przesady. Branżowi informatorzy od dłuższego czasu sugerują przekątną 3,4 cala. W tym miejscu wypada przypomnieć, że w Galaxy Z Flip 4 zastosowano wyświetlacz zewnętrzny mierzący 1,9 cala.

Do sieci trafiły nowe rendery w wysokiej rozdzielczości. Dzięki nim można zobaczyć, jak ma wyglądać Galaxy Z Flip 5.

Co da większy wyświetlacz zewnętrzny?

Samsung reaguje tym ruchem na działania konkurentów. Motorola i Oppo wydały podobne do Galaxy Z Flip 4 smartfony, ale oferujące znacznie większe wyświetlacze zewnętrzne. Spodobało się to użytkownikom, którzy mogą dzięki takiemu rozwiązaniu cieszyć się lepszą funkcjonalnością - miejscem na więcej treści oraz wygodniejszą obsługą dotykową.

Specyfikacja Galaxy Z Flip 5. Tego można oczekiwać

Nie zmieni się nie tylko sama konstrukcja, ale też ogólna wielkość. To dlatego, że jednocześnie Galaxy Z Flip 5 zachowa znany z poprzednika ekran wewnętrzny o przekątnej 6,7 cala.

Można za to oczekiwać nowszego procesora. Samsung stawia w tej serii na flagowe układy, więc będzie to najprawdopodobniej Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Dostanie do pomocy nie mniej niż 8 GB RAM i pamięć wewnętrzną w najszybszym standardzie UFS 4.0.

Poza tym producent powinien pokusić się o lepszy zawias i udoskonalone (raczej delikatnie) aparaty fotograficzne. Nic nie wskazuje za to na znaczne usprawnienia w kwestii baterii. Czy to pojemności czy technologii ładowania. Galaxy Z Flip 5 ma otrzymać ładowarkę o mocy tylko 25W.

Kiedy premiera Galaxy Z Flip 5?

Dotychczasowa polityka koreańskiego producenta nakazywałaby oczekiwać premiery w sierpniu. Branżowi informatorzy twierdzą, że smartfon zostanie zaprezentowany wcześniej. Kolejna konferencja z cyklu Unpacked, której bohaterem będzie właśnie Galaxy Z Flip 5, ma obyć się już w lipcu.

To też odbierane jest jako reakcja na poczynania konkurencji. Na światowe rynki (w tym do Polski) wszedł OPPO Find N2 Flip, Motorola szykuje aż dwa nowe modele Razr, a lada chwila premiera Pixel Fold od Google.

Źródło: mediapeanut