Jedna z najznakomitszych serii jRPG doczeka się w tym roku siedemnastej odsłony. Tales of Arise – bo tak brzmi jej tytuł – zapowiada się wyśmienicie. Sprawdź, czy twój komputer sobie z nią poradzi.

Grając w Tales of Arise poznamy historię sprawiającej ból każdemu, kogo dotknie Shionne oraz Alphena, który oprócz wspomnień jest też pozbawiony czucia, przez co razem tworzą idealny duet. Wspólnie zawalczą o wyzwolenie ludzkości – w tym celu będziemy eksplorować świat, wykonywać zadania i walczyć (w zręcznościowym stylu). To produkcja, obok której miłośnicy jRPG raczej nie przejdą obojętnie. Przekonaj się o tym, oglądając poniższy zwiastun. Pod nim zaś znajdziesz oficjalne wymagania sprzętowe.

Zobacz najnowszy zwiastun Tales of Arise:

Sprawdź wymagania Tales of Arise

Konfiguracja minimalna:

Konfiguracja zalecana:

Niestety nie wiemy, co konkretnie kryje się pod określeniami „minimalna” i „zalecana” konfiguracja. Firma Bandami Namco nie podała bowiem ani ustawień graficznych, ani rozdzielczości, ani liczby klatek na sekundę.

Premiera Tales of Arise zaraz po wakacjach

Tak czy inaczej – jeśli twój pecet wydaje się za słaby, to masz jeszcze trochę czasu na ewentualną modernizację. Premiera Tales of Arise odbędzie się 10 września 2021. Tego samego dnia gra zadebiutuje też na konsolach, a konkretnie na PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation 4 i Xbox One.

Źródło: Dark Side of Gaming, Bandai Namco

Czytaj dalej o grach RPG: