Witaj w domu, hobbicie! Znamy datę premiery nowej gry ze świata “Władcy Pierścieni” – “Tales of the Shire”. Otrzymaliśmy też obszerny, iście sielankowy gameplay.

Tales of the Shire – data premiery nowej gry ze świata Władcy Pierścieni

“Tales of the Shire” – najnowszy owoc współpracy Private Division i Wētā Workshop – jest propozycją dla wszystkich, którzy od spływających krwią scen i narastającej akcji wolą relaks w czystej postaci. Gra, o której mowa, to w istocie symulator sielankowego życia Hobbita, który ceni relacje, kontakt z naturą oraz własne cztery kąty. I choć brzmi to, jak plan idealny na nadchodzące, jesienne wieczory, na premierę tytułu przyjdzie nam poczekać do przyszłego roku.

Zgodnie z oficjalną zapowiedzią “Tales of the Shire” trafi na PC (Steam), PlayStation 5, Xbox Series X|S i Nintendo Switch oraz do aplikacji Netflix 25 marca 2025 roku.

Tales of the Shire – o czym jest nowa gra? (gameplay)

Przy okazji ogłoszenia daty premiery “Tales of the Shire” światło dzienne ujrzał też rozbudowany gameplay, stanowiący wprowadzenie do uroczej, hobbickiej codzienności. Znajdziecie go pod tym linkiem. O tym, czego można się po grze spodziewać, informuje też obszerny opis na Steamie:

Witaj w domu, hobbicie! Poznaj nowe dzieło kreatywnego studia Wētā Workshop i prowadź pełne uroku życie hobbita w cudownie błogiej scenerii Shire. Odkrywaj, ozdabiaj i udostępniaj w tym idyllicznym zakątku Śródziemia. Dołącz do przyjaznych hobbitów i znajomych postaci w »Tales of the Shire«: grze ze świata »Władcy Pierścieni«.

Stwórz własnego hobbita, który przybywa, aby zamieszkać w Nad Wodą. Odegraj rolę w rozwoju tej miejscowości, która ubiega się o formalne zaliczenie jej w poczet wiosek Hobbitonu. Zaproś wygodę do swojego domu, podejmuj decyzje w kwestii wystroju norki hobbita, opiekuj się ogrodem, łów ryby w przejrzystych stawach, zbieraj owoce leśne i zioła lub handluj z miejscowymi. Przyrządzaj domowe potrawy, dziel się nimi z okolicznymi hobbitami i pielęgnuj relacje.

Wokoło jest mnóstwo do zobaczenia i jeszcze więcej do zjedzenia, dlatego nie pozostaje Ci nic innego, jak rozkoszować się spacerami wśród malowniczych lasów, jezior i pastwisk.

Gra będzie dostępna w wersji z polskimi napisami.

Źródło: Tales of the Shire / YouTube