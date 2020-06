W końcu są! Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, do sprzedaży trafiły płyty główne AMD B550 – nowe modele pod procesory Ryzen 3000 i Ryzen 4000. Czego (i za ile) możemy się spodziewać?

Płyty główne AMD B550 – co nowego?

Jeżeli śledzicie nasze newsy, płyty główne B550 nie powinny być dla Was zaskoczeniem. Nowe modele obsługują procesory AMD Ryzen 3000 „Matisse” (Zen 2), ale w przyszłości będzie można na nich zamontować także kolejne generacje Ryzen 4000 „Renoir” (Zen 2 z grafiką Vega) oraz Ryzen 4000 „Vermeer” (Zen 3).

Co wprowadzają nowe płyty? Podobnie jak w przypadku modeli X570, modele B550 pozwalają wykorzystać potencjał kontrolera PCI-Express 4.0. Funkcjonalność została jednak nieco ograniczona – dostępne jest jedno złącze PCI-Express 4.0 x16 dla karty graficznej (lub x8/x8 dla dwóch połączonych kart) oraz jedno M.2 PCIe 4.0 x4 dla superszybkiego dysku SSD. Pozostałe sloty działają w trybie PCI-Express 3.0 (wyjątkiem jest tutaj płyta Gigabyte B550 Aorus Master, gdzie przewidziano aż trzy gniazdka M.2 PCIe 4.0 x4).

To jednak nie wszystko. Nowy chipset został wyposażony w kontroler USB 3.2 Gen 2 (20 Gb/s) i pozwala połączyć dwa układy graficzne w trybie Dual Graphics (zintegrowaną grafikę i samodzielną kartę).

Przegląd płyt głównych AMD B550

Dostępne modele też nie powinny być dla Was niespodzianką, bo wszyscy główni producenci zdążyli zaprezentować swoje modele już jakiś czas temu (pisaliśmy o modelach ASUS, Gigabyte i MSI). Co ciekawe, znajdziemy tutaj konstrukcje z różnych segmentów cenowych – począwszy od budżetowych wersji dla biurowych komputerów, a skończywszy na high-endowych konstrukcjach dla entuzjastów.

Nowe płyty pojawiły się w ofercie sklepu Komputronik, więc możemy sprawdzić ich ceny i ocenić opłacalność. Jeżeli liczyliście na ceny porównywalne ze starymi modelami B450, będziecie zawiedzeni.

Najbardziej podstawowe modele pokroju Gigabyte B550M DS3H czy ASUS PRIME B550M-A to koszt około 400 – 600 złotych. Warto jednak zauważyć, że oferują one niezbyt rozbudowaną sekcję zasilania (często niechłodzoną lub chłodzoną tylko częściowo) i tylko niezbędny zestaw portów.

Za lepsze modele typu ASUS TUF GAMING B550M-PLUS (WI-FI) lub Gigabyte B550 AORUS ELITE trzeba wyłożyć około 600 – 900 złotych. Otrzymujemy jednak dużo lepszą funkcjonalność – w tym nierzadko kartę sieciową 2.5G LAN oraz bezprzewodową Wi-Fi 5 (802.11ac) lub Wi-Fi 6 (802.11ax). Sekcja zasilania też jest mocniejsza.

Topowe płyty główne AMD B550 to już koszt ponad 1000 złotych – przykładowo ASUS ROG STRIX B550-E GAMING kosztuje 1250 złotych, a Gigabyte B550 AORUS MASTER aż 1350 złotych. Funkcjonalność takich konstrukcji dorównuje droższym modelom X570 – oferują one mocną sekcję zasilania, pozwalają na łączenie kart graficznych, a do tego zostały wyposażone w bogaty zestaw portów (w tym oczywiście sieć 2.5G LAN i Wi-Fi 6).

Czy warto kupić płytę główną AMD B550? Niebawem się przekonacie, bo już przygotowujemy dla Was test modelu ASUS TUF GAMING B550M-PLUS (WI-FI). Stay tuned!

Źródło: AMD, Komputronik, inf. własna

