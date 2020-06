Planujecie budowę nowego komputera do gier? Jeżeli tak, warto wziąć pod uwagę nową promocję MSI – producent ruszył z akcją Z490 Comet Upgrade, która powinna zachęcić klientów do wyboru nowej platformy Intela.

Modernizujesz stary komputer? Możesz dostać zwrot pieniędzy za płytę główną MSI Z490

Z490 Comet Upgrade różni się od dotychczasowych promocji Cashback. Akcja jest skierowana do posiadaczy płyt głównych ASUS i MSI z chipsetem Z170, Z270, Z370 i Z390, który kupili model MSI Z490 pod nowe procesory Intel Comet Lake – będą oni mogli odzyskać część poniesionych kosztów:

MSI MEG Z490 Godlike – 210 złotych

MSI MEG Z490 Ace – 210 złotych

MSI MEG Z490 Unify – 170 złotych

MSI MEG Z490I Unify – 170 złotych

MSI MPG Z490 Gaming Carbon WiFi – 125 złotych

MSI MPG Z490 Gaming Edge WiFi – 65 złotych

MSI MAG Z490 Tomahawk – 65 złotych

MSI MPG Z490 Gaming Plus – 40 złotych

Jak otrzymać zwrot pieniędzy? Pochwal się zakupem w mediach społecznościowych

Z490 Comet Upgrade może być ważnym argumentem przy składaniu wydajnego komputera do gier (tym bardziej, że ceny płyt Z490 nie należą do najniższych). Aby otrzymać zwrot pieniędzy, trzeba zrobić zdjęcie starej i nowej płyty i opublikować je w mediach społecznościowych z hashtagami #CometupgradeforZ490 #MSI.

Promocja dotyczy płyt kupionych od 20 maja do 15 czerwca, ale zakup można zarejestrować dopiero od 20 czerwca do 15 lipca. Co ważne, płyta może być nabyta jako pojedynczy komponent lub jako część gotowego zestawu komputerowego. Listę kwalifikujących się modeli, regulamin akcji i formularz zgłoszeniowy znajdziecie na tej stronie.

Źródło: MSI

