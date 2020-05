Nowa platforma Intela nie przynosi rewolucji. Mało tego! Płyty główne Z490 do podkręcania są horrendalnie drogie. Jak wygląda sprawa w przypadku niższych modeli H470, B460 i H410?

Co nowego w płytach głównych Intel 400?

Nowe płyty wykorzystują podstawkę LGA 1200, która obsługuje procesory Core 10. generacji (Comet Lake-S). W przypadku modeli Z490 i H470 możemy liczyć na obsługę także kolejnej, 11. generacji Core (Rocket Lake-S), ale w przypadku konstrukcji B460 i H410 o takiej modernizacji najprawdopodobniej możemy zapomnieć.

Co się zmieniło? Producenci zastosowali w nowych płytach mocniejsze sekcje zasilania. Najlepiej wypadają tutaj modele Z490 z funkcją podkręcania odblokowanych procesorów, ale w lepszych wersjach H470 i B460 sekcja też nie jest najgorsza. W przypadku budżetowych płyt H410 nie ma co liczyć na mocny VRM (dodatkowo rzadko kiedy jest on chłodzony).

Jeżeli chodzi o złącza, zbyt dużo nowości nie uświadczymy. Ciekawostką mogą być szybkie karty sieciowe 2.5G LAN (a czasami nawet 5G lub 10G LAN), ale to opcjonalna funkcjonalność - oferują je tylko najlepsze płyty z danej serii. W topowych modelach Z490 część producentów zastosowała też porty USB 3.2 20 Gb/s i gniazda Thunderbolt 3 40 Gb/s.

Ile kosztują tańsze płyty główne LGA 1200?

Początkowo na rynku pojawiły się topowe modele Z490, których ceny (delikatnie mówiąc) nie należały do najniższych (np. przetestowany przez nas ASUS ROG Maximus XII HERO (Wi-Fi) kosztuje około 2100 złotych). Żeby zbudować komputer na bazie nowego procesora nie trzeba jednak kupować tak drogiego sprzętu - można wybrać tańszy model H470, B460 lub H410 (takie konstrukcje oficjalnie nie pozwalają na podkręcanie procesora i pamięci RAM, więc sprawdzą się głównie w przypadku modeli z zablokowanym mnożnikiem).

Pierwsze modele już są dostępne na naszym rynku. My zerknęliśmy na przedsprzedaż w sklepie Komputronik.

Płyty H470 można uznać za tańszą alternatywę modeli Z490. Najtańsze wersje to koszt około 500 - 600 złotych (np. ASUS Prime H470M-PLUS), ale jeżeli zależy Wam na lepszym wyposażeniu trzeba będzie wyłożyć już około 700 – 800 złotych (np. ASUS TUF Gaming H470-PRO WIFI).

Nieco mniej kosztują płyty główne B460. Tutaj ceny zaczynają się od około 400 – 500 złotych (np. Gigabyte B460M Aorus PRO), ale za najlepsze konstrukcje trzeba zapłacić jakieś 700 – 800 złotych (np. ASUS ROG Strix B460-I Gaming).

Najtańsze są płyty H410, ale nie powinniśmy oczekiwać bardzo niskich cen – pierwsze modele plasują się w przedziale 300 – 400 złotych (np. ASUS Prime H410M-A).

Wychodzi na to, że ceny płyt głównych H470, B460 i H410 nie są tak straszne, jak modeli Z490, ale i tak musimy się liczyć z nieco wyższymi stawkami względem poprzedniej serii.

Taka wycena może mieć wpływ na decyzję odnośnie zakupu. Składając komputer należy patrzeć nie tylko na cenę samego procesora, ale na koszt całej platformy. Niestety, tutaj oferta Intela wypada gorzej od konkurencji, bo np. w cenie taniej płyty Intel B460 możemy kupić dobry model AMD B450, który nie tylko pozwala na OC, ale też będzie obsługiwał kolejną generację CPU.

