Nadchodzą koncerty Taylor Swift w Polsce, co budzi ogromne emocje wśród fanów. Wydarzenie to stawia także wyzwania technologiczne przed operatorami sieci komórkowych, którzy muszą sprostać zwiększonemu zapotrzebowaniu na dane.

Koncerty Taylor Swift nieodłącznie wiążą się z ogromnym zapotrzebowaniem na dane mobilne. Jak pokazują dane z jej występów w Wembley Stadium w Londynie oraz na Principality Stadium w Cardiff, wydarzenia te biją rekordy w przesyle danych. Na przykład, podczas koncertu na Wembley Stadium zużyto aż 45 TB danych mobilnych, co stanowi nowy rekord dla tego miejsca. Podobne wyzwania czekają na polskich operatorów, którzy muszą zapewnić stabilne i szybkie połączenie dla tysięcy fanów chcących na żywo dzielić się swoimi wrażeniami z koncertu.

Wyzwania techniczne

Organizacja tak dużego wydarzenia wymaga nie tylko zaplecza technicznego, ale również koordynacji wielu elementów logistycznych. Polscy operatorzy sieci komórkowych będą musieli zmierzyć się ze zwiększonym zapotrzebowaniem na dane komórkowe. Podobnie jak ich zagraniczni koledzy, muszą sprostać wyzwaniu, jakim jest obsługa tysięcy jednoczesnych połączeń i transmisji danych. Jest bardzo prawdopodobne, że na wysłanie choćby zdjęcia przez komunikator będzie trzeba poczekać dłużej niż normalnie.

Co robić gdy sięć jest obciążona?

Jak skontaktować się z drugą osobą, gdy sieć jest mocno obciążona? SMS potrzebuje najmniej danych, zaledwie kilka bajtów na wiadomość. Wiadomości tekstowe przez internet zużywają również mało danych, ale więcej niż SMS. Jeśli zależy Ci na minimalnym zużyciu danych i niezawodności w obszarach o słabym zasięgu, SMS jest najlepszym wyborem.

Jak operatorzy przygotowują się na tak duże wydarzenia?

Jeśli chodzi o Stadion Narodowy to zainstalowana jest na nim specjalna infrastruktura telekomunikacyjna.

Poprosiliśmy o informacje rzecznika Orange Polska, Wojciecha Jabczyńskiego:

Jeśli chodzi o Stadion Narodowy to zainstalowana jest na nim specjalna infrastruktura telekomunikacyjna. Została zbudowana przez sieć PLUS specjalnie na Euro 2012, a kilka lat temu została unowocześniona. Mogą z niej korzystać wszyscy 4 operatorzy. Dla przypomnienia na Euro 2012 były 4 stadiony i każdy z 4 głównych operatorów miał „pod opieką” jeden z nich Dodatkowo na czas koncertów na 9 stacjach bazowych znajdujących się w sąsiedztwie stadionu, z których mogą korzystać klienci Orange Polska, zmienimy ich parametry tak aby maksymalnie wykorzystać ich możliwości.

Dostaliśmy też odpowiedź od Plusa:

Infrastruktura Plusa na Stadionie Narodowym jest na stałe przystosowana do obciążeń typowych dla imprez masowych z racji specyfiki tego miejsca. Nasza instalacja w tym miejscu składa się z 33 modułów radiowych, do których podpiętych jest 265 anten obsługujących zarówno technologię 4G jak i 5G. - pisze Łukasz Krzeski.

Telefony na koncercie

Na koncertach Taylor Swift telefony komórkowe są nie tylko dozwolone, ale wręcz niezbędne. Fani używają ich do robienia zdjęć, nagrywania fragmentów występu oraz kontaktu ze znajomymi. Jednak organizatorzy apelują o korzystanie z urządzeń w sposób, który nie zakłóca innym uczestnikom odbioru koncertu. Przed wydarzeniem warto zapoznać się z regulaminem, aby uniknąć ewentualnych nieporozumień.

Bezpieczeństwo dzieci

Kwestie bezpieczeństwa, zwłaszcza w kontekście najmłodszych uczestników koncertu, są priorytetem dla organizatorów. Podobnie jak na innych dużych wydarzeniach muzycznych, na koncercie Taylor Swift w Polsce dostępne będą specjalne opaski dla dzieci z numerem telefonu do rodziców lub opiekunów. To rozwiązanie, które sprawdziło się już na wielu innych koncertach, zapewnia dodatkowy spokój rodzicom i zwiększa bezpieczeństwo dzieci. Warto również uzgodnić wcześniej miejsce spotkania na wypadek zgubienia się oraz nauczyć dziecko, jak skontaktować się z ochroną.

Kiedy koncerty Taylor Swift w Polsce i co z biletami?

Koncert Taylor Swift w Polsce to nie tylko wielkie wydarzenie muzyczne, ale również wyzwanie technologiczne. Organizatorzy oraz operatorzy sieci komórkowych muszą sprostać wysokim wymaganiom fanów gwiazdy. Przygotowania idą pełną parą, a polscy fani mogą oczekiwać niezapomnianego wieczoru z doskonałym zapleczem technicznym. To doskonała okazja, by połączyć muzyczne emocje z nowoczesnymi technologiami, tworząc niezapomniane wspomnienia.

Bilety na trzy koncerty Taylor Swift na PGE Narodowym 1, 2 i 3 sierpnia wyprzedały się w błyskawicznym tempie, choć ich ceny wynosiły od 199 do ponad 2000 zł. Pomimo to, nadal można je zdobyć dzięki oficjalnej odsprzedaży.

Serwis eBilet, prowadzący dystrybucję biletów, uruchomił formalny system odsprzedaży. Dzięki temu fani, którzy nie mogą uczestniczyć w wydarzeniu, mogą legalnie sprzedać swoje bilety. Ceny zaczynają się od około 200 zł, ale sytuacja jest dynamiczna i bilety szybko znikają. Zakupione bilety zawierają nazwisko pierwotnego właściciela, co może być sprawdzane przy wejściu na koncert.

Poza oficjalnym kanałem, w internecie dostępne są również bilety z drugiej ręki. Ceny takich biletów są znacznie wyższe, sięgając od 900 do nawet 17 tysięcy złotych. Kupno takich biletów wiąże się jednak z ryzykiem, że tożsamość właściciela może być weryfikowana przy wejściu.