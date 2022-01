Telewizory z odświeżaniem 144 Hz, sześć nowych tabletów i ultramobilne akcesoria to najważniejsze spośród nowości, którymi firma TCL pochwaliła się przy okazji targów CES 2022.

Telewizory 144 Hz w ofercie TCL na rok 2022

Podczas gdy monitory osiągają 240 Hz, a nawet 360 Hz, telewizory zatrzymały się na poziomie 120 Hz. Jedni powiedzą, że to i tak w zupełności wystarcza, ale ci, którzy TV wykorzystują do gier, mają prawo czuć niedosyt. Rok 2022 przyniesie na tym polu zmiany: tak jak Samsung, tak i TCL zamierza wprowadzić telewizory z odświeżaniem 144 Hz. Podczas targów CES 2022 podał pierwsze informacje na ten temat.

I tak, dowiedzieliśmy się, że odświeżanie 144 Hz w TV zadebiutuje wraz z nową rodziną urządzeń klasy Premium, wyposażonych w podświetlenie Mini LED. Zapewni ono wysoką jasność, ale też bardzo wysoki kontrast, dzięki przeszło tysiącowi lokalnych stref przyciemniania. To dobry dodatek do nieprzeciętnie płynnej rozgrywki, która dotąd była (i jest) zarezerwowana dla posiadaczy zdecydowanie mniejszych wyświetlaczy. Niestety na szczegóły musimy jeszcze poczekać, ale poznamy je ponoć jeszcze w tym kwartale.

Pozostałe nowości TCL na CES 2022. Trochę tego jest

W trakcie swojej konferencji na targach CES 2022 firma TCL zaprezentowała również inne nowości. To między innymi smartfony 30 XE 5G oraz 30 V 5G, których największym atutem mają być świetne wyświetlacze. Producent pochwalił się też aż sześcioma nowymi tabletami: NXTPAPER 10s (z wyświetlaczem przypominającym papier), TAB 8 4G (do nauki i zabawy), TAB 10L (do rozrywki i biznesu) oraz trzy modele z serii TKEE (dla dzieci).

Smukły i lekki laptop TCL BOOK 14 Go z obsługą LTE, systemem Windows 11 i długim czasem działania, „inteligentne” okulary nowej generacji NXTWEAR AIR z podwójnym wyświetlaczem Micro OLED o rozdzielczości 1080p, router LINKHUB 5G czy przenośny hotspot LINKZONE LTE Cat4 Mobile Wi-Fi to kolejne spośród nowości tego producenta. W niedalekiej przyszłości mamy usłyszeć na ich temat zdecydowanie więcej. A jeśli masz ochotę, to poniżej możesz obejrzeć całą konferencję TCL z CES 2022:

Źródło: TCL, informacja własna