Techland nie ustaje w wysiłkach mających na celu przypominanie o Dying Light. I trzeba przyznać, że pomysły ma naprawdę ciekawe.

Dying Light Enhanced Edition za darmo dla wybranych graczy

Premiera gry Dying Light miała miejsce w 2015 roku. Przez lata twórcy postarali się o naprawdę dużą liczbę dodatków, niektórzy twierdzą, że gracze mieliby o wiele przyjemniejsze życie gdyby każda gra była rozwijana w podobny sposób. Nawet po niedawnej premierze Dying Light 2 Stay Human, pierwsza odsłona serii nie znika z radarów.

Teraz rodzimy producent ogłosił, że rozdaje Dying Light Enhanced Edition. Mowa jednak o ofercie skierowanej do osób posiadających „podstawkę”. Skorzystanie z niej jest banalnie proste, prezent można odebrać z poziomu menu gry.

Co to jest Dying Light Enhanced Edition?

Dying Light Enhanced Edition to nie byle co, bo dość mocno rozbudowane wydanie gry. Zdecydowanie najważniejszym elementem jest tutaj duże, fabularne rozszerzenie The Following wprowadzające nie tylko nowe zadania, ale sporo gadżetów, między innymi buggy. Poza tym Dying Light Enhanced Edition to również tryb Bozak Horde, wyzwania Cuisine & Cargo, zestaw broni Ultimate Survivor Bundle oraz zestaw skórek.

Wydano też patch 1.49

A żeby teksty o wyjątkowo długim rozwoju gry nie były pustym sloganem, to warto nadmienić również o pakiecie Dieselpunk (z między innymi piłą łańcuchową) i o kolejnym patchu. W największym stopniu dotyczy on bawiących się przy dodatku Hellraid oraz posiadaczy konsoli Xbox Series S. Z opóźnieniem względem pozostałych konsol obecnej generacji dostała ona bowiem wsparcie dla 60 klatek na sekundę, przy rozdzielczości 936p (1664 x 936 pikseli).

Źródło: Dying Light