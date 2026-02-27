Technics z nowym gramofonem. Audiofilski standard w klasie entry-level

Technics zapowiedział model SL-1500CS – rozwinięcie popularnego SL-1500C, teraz z technologią ΔΣ-Drive znaną z droższych konstrukcji. Producent wskazuje na niższe wibracje silnika i wyższą precyzję obrotów, co ma przełożyć się na lepsze brzmienie.

Nowy gramofon SL-1500CS rozszerza portfolio Technicsa o model z napędem bezpośrednim i rozwiązaniem ΔΣ-Drive w bardziej przystępnej cenie. Producent zapewnia, że jest to kontynuacja wdrażania tej technologii w kolejnych urządzeniach marki, po wcześniejszych premierach w wyższych segmentach.

ΔΣ-Drive w tańszej klasie. Co zmienia technologia?

Frank Balzuweit, Senior Product Manager w Technics Europe, tłumaczy, że SL-1500CS to kolejny krok po serii wdrożeń rozpoczętych w 2023 r. w modelu SL-1200GR2/1210GR2. Jak podkreśla, ΔΣ-Drive redukuje wibracje silnika do granic mierzalności, co szczególnie pomaga lżejszym platformom talerza. Dzięki temu, według producenta, nowy model ma oferować brzmienie wykraczające poza normy tej klasy.

Silnik bez rdzenia żelaznego z pojedynczym wirnikiem i stojanem eliminuje efekt "cogging". Technologia ΔΣ-Drive dodatkowo wygładza sinusoidalny sygnał sterujący i minimalizuje składowe wibracji. Wspiera ją cyfrowe sterowanie oraz wzór cewki FG w pełnym obwodzie, co - zdaniem producenta - daje wysoką stabilność obrotów i klarowność dźwięku.

Konstrukcja mechaniczna i ramię w kształcie S

Obudowa łączy odlew aluminiowy z tworzywem ABS wzmacnianym włóknem szklanym, tworząc dwuwarstwową, sztywną strukturę. Izolatory oparte na sprężynie i gumie mają ograniczać zewnętrzne drgania, także przy głośnym odsłuchu. Ramię w kształcie S jest statycznie wyważone; aluminiowa rurka i łożyskowanie kardanowe z precyzyjnymi łożyskami zapewniają wysoką czułość ruchu początkowego i dokładne śledzenie rowka.

Funkcje: przedwzmacniacz, Ortofon 2M Red i Auto Lifter

SL-1500CS wyposażono w przedwzmacniacz kompatybilny z wkładkami MM oraz klasyczne wyjście phono, co ułatwia podłączenie do różnych systemów. W standardzie dostarczany jest headshell z fabrycznie zamontowaną wkładką Ortofon 2M Red, umożliwiający szybkie uruchomienie plug & play. Funkcja automatycznego podnoszenia ramienia na końcu płyty chroni winyle i igłę przed zbędnym zużyciem.

Wykończenie i opakowanie z myślą o środowisku

Model trafi do sprzedaży w kolorze metalicznej szarości (metallic grey). Minimalistyczna stylistyka ma komponować się z czarnymi i srebrnymi komponentami audio. Producent zrezygnował z EPS w opakowaniu na rzecz profilowanej tektury, a akcesoria spakowano w kartonowe pudełko ułatwiające przechowywanie.

Frank Balzuweit podsumowuje znaczenie technologii w linii Technics: "Technologia ΔΣ-Drive jest jednym z naszych najbardziej innowacyjnych, autorskich osiągnięć technologicznych od momentu ponownego wprowadzenia marki Technics na rynek. Dokładność obrotów naszych gramofonów z napędem bezpośrednim, w znaczący sposób poprawiająca wierne, audiofilskie odtwarzanie dźwięku z płyt winylowych, jest czymś naprawdę wyjątkowym i natychmiast zauważalnym" - podsumowuje Frank Balzuweit.

- "Dzięki dodaniu tej unikalnej technologii do SL-1500, nasza oferta gramofonów zostanie wzbogacona o nowy model dla prawdziwych audiofilów, z segmentu entry-level w naszej linii. Jesteśmy przekonani, że SL-1500CS będzie wyznaczał nowy, "najlepszy w swojej klasie" standard" - dodaje na koniec.

SL-1500CS ma pojawić się u autoryzowanych sprzedawców Technics w marcu 2026 r.