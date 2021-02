Studio odpowiedzialne za produkcję Tekken 7 opublikowało właśnie zwiastun z nową postacią w grze. Okazuje się, że jest nią premier Polski przypominająca… Ciri z Wiedźmina.

Ciri wraca pod postacią premier Polski w Tekken 7

My, jako Polacy lubimy, kiedy w zagranicznych produkcjach każdej kategorii pojawia się polski akcent. Wykrzyczane “o, patrz! Polska wódka tam stoi” podczas seansu zagranicznego filmu to częsty obraz w wielu domach. Nawet wymówione “Polska” przez aktora w filmie wzbudza w wielu niemałe emocje.

Mamy kolejny powód do uśmiechu - w Tekken 7 pojawi się wkrótce postać, która będzie Polką. Studio Bandai Namco zapowiedziało pojawienie się nowej postaci, która jest kobietą - i to nie byle jaką - bo Panią Premier Polski. Według Katsuhiro Harada, zdecydowano się na żeńską postać ze względu na to, że nasza historia zna kobiety, które zajmowały stanowisko szefa rządu.

W krótkim zwiastunie można doszukać się podobieństwa nowej bohaterki Tekken 7 do Ciri znanej z Wiedźmina 3. Twarz co prawda nie jest identyczna, ale kolor włosów i sposób ich ułożenia oraz specyficzna blizna na lewym policzku wzbudza u graczy podejrzliwość, że gdzieś już widzieli tę twarz.

Potwierdzenia pojawienia się Ciri gracze doszukują się w fakcie, że jakiś czas temu to samo studio, które wyprodukowało Tekkena - w grze Soulcalibur VI pojawił się wszystkim dobrze znany Geralt z Rivii.

Kiedy polska postać w Tekken 7?

Dokładna data niestety nie jest znana. Na zwiastunie widzimy tylko krótką informację, że będzie to wczesna wiosna 2021 roku, dlatego nawet mimo braku konkretnego dnia - możemy spodziewać się dodatku w ciągu najbliższych tygodni.

Co sądzicie o polskiej postaci w Tekkenie? Uważacie, że rzeczywiście będzie to Ciri, czy podobieństwo to zbieg okoliczności? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: youtube.com

