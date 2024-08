Telegram w Europie. Gdzie jest najpopularniejszy?

Aresztowanie Pavla Durova odbiło się głośnym echem na całym świecie. Założyciel Telegrama został zatrzymany 24 sierpnia na paryskim lotnisku Le Bourget. Co ciekawe, Telegram nie cieszy się ogromną popularnością we Francji.

Telegram to popularny i konsekwentnie rozwijany komunikator internetowy. Oprócz podstawowej wersji, istnieje również Telegram Premium – opcjonalna subskrypcja gwarantująca szereg dodatkowych udogodnień. W świetle ostatnich wydarzeń – aresztowanie twórcy Telegrama – nie jest jasna ścieżka, jaką podążać będzie ten komunikator. A baza użytkowników jest całkiem pokaźna.

Telegram w Europie

Badania przeprowadzone przez Statista Consumer Insights pokazują, że Telegram we Francji nie cieszy się dużą popularnością. Odsetek użytkowników, którzy regularnie korzystają z Telegrama, wynosi tam 10 proc. . Badania Statista Consumer Insights przeprowadzono w okresie od lipca 2023 r. do czerwca 2024 r. W każdym z krajów wzięło udział od 500 do 3 tysięcy użytkowników komunikatorów w wieku od 18 do 64 lat.

W Polsce ten odsetek wynosi 13 proc., z kolei w Niemczech już 16 proc. Gdzie zatem Telegram jest najpopularniejszy? W Hiszpanii (29 proc.) i we Włoszech (32 proc.)

Aresztowanie twórcy powoduje wzrost zainteresowania Telegramem?

Jednak zainteresowanie Telegramem we Francji może wzrosnąć. Jak informuje TechCrunch, powołując się na dane App Intelligence Appfigures,Telegram wskoczył na pierwsze miejsce w kategorii sieci społecznościowych w App Store we Francji po aresztowaniu Pavla Durova. Dodatkowo Telegram zajął trzecie miejsce w rankingu najpopularniejszych aplikacji w ogóle.

rozwiń

A czy wy korzystacie z Telegrama? Co sądzicie o zatrzymaniu twórcy tego komunikatora? Zachęcamy do udziału w sondzie.

Źródło: Statista, TechCrunch