Xiaomi coraz pewniej czuje się na rynku telewizorów, a jego podstawowe modele cieszą się sporą popularnością. Nowy Q1E z panelem QLED może powtórzyć ich sukces, biorąc pod uwagę cenę i zestawiając ją ze specyfikacją.

Telewizor Xiaomi Q1E – QLED 4K za nieduże pieniądze

Xiaomi Q1E to kolejny ciekawie prezentujący się telewizor w ofercie chińskiego producenta, który szturmem podbił rynek elektroniki użytkowej. Ma nam zaoferować naprawdę ładny obraz, pełen żywych i naturalnych kolorów, a to za sprawą panelu 4K z technologią QLED. To dzięki kropkom kwantowym właśnie urządzenie ma zaoferować 97-procentowe pokrycie palety DCI-P3 oraz 103-procentowe – palety NTSC.

Telewizor obsługuje HDR10+ i Dolby Vision – obraz powinien więc prezentować się naprawdę nieźle, choć przy jasności na poziomie 400 nitów nie ma się co nastawiać na zniewalające efekty HDR-u. Podkreślmy też, że producent postawił na panel o odświeżaniu 60 Hz, ale dzięki upłynniającemu obraz układowi MEMC telewizor powinien dobrze sprawdzić się także podczas oglądania sportu.

Xiaomi Q1E ma też oczywiście wszystkie współczesne tunery TV i ma też system Android TV, otwierający drzwi do obszernych katalogów multimediów. Już na start zainstalowane są aplikacje Netflix, YouTube i Amazon Prime Video, a do tego jeszcze możesz skorzystać z wbudowanego Chromecasta oraz z pomocy Asystenta Google. Z siecią połączysz się przez LAN lub Wi-Fi 5, a pozostałe opcje łączności to: 3 x HDMI, 2 x USB, CI, mini jack, cyfrowe wyjście audio i Bluetooth 5.0. Dopełnieniem całości jest 30-watowy system audio z 2 głośnikami wysokotonowymi i 4 głośnikami niskotonowymi.

Nowy telewizor Xiaomi w promocji błyskawicznej

Właśnie dzisiaj na rynku debiutuje 55-calowy telewizor Xiaomi Q1E, a jego sugerowana cena wynosi 3599 złotych, ale… również dzisiaj (o godzinie 10.00) startuje błyskawiczna promocja, dzięki której zaoszczędzić możesz nawet dziewięć stówek. Rozejrzyj się dobrze po oficjalnych sklepach Xiaomi i najpopularniejszych elektromarketach, a być może załapiesz się na ten sprzęt w cenie 2699 zł. Oczywiście liczba egzemplarzy jest ograniczona, a cena wróci do podstawowego poziomu równo o północy.

Źródło: Xiaomi, informacja własna