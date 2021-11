Już za kilka tygodni możemy zobaczyć pierwsze telewizory QD-OLED. Prawdziwą petardę przygotowywać może nie kto inny, jak Samsung.

Samsung pokaże telewizory QD-OLED na CES 2022?

Choć sam producent niczego nie potwierdza, to coraz więcej źródeł podaje, że Samsung zaprezentuje telewizory QD-OLED już podczas styczniowych targów CES 2022. Urządzenia miałyby łączyć w sobie panele OLED oraz kropki kwantowe, stanowiące podstawę dla technologii QLED. To, że koreański gigant jest takim rozwiązaniem zainteresowany, nie jest żadną tajemnicą, ale rynkowa premiera planowana (podobno) na pierwszy kwartał przyszłego roku, może mimo to zaskakiwać.

Zaskakiwać pozytywnie, dodajmy. Potencjał drzemiący w telewizorach QD-OLED jest olbrzymi – mówimy wszak o połączeniu dwóch technologii, robiących największe wrażenie na rynku (pomijając w tej wyliczance MicroLED, które jest jednak obecnie bardzo drogie).



Panel QD-OLED rozłożony na czynniki pierwsze (przez Samsung).

Nie tylko Samsung

Azjatyckie źródła donoszą, że firma Samsung Display miałaby dostarczać panele tego typu nie tylko swojej siostrze, ale też innym producentom. Zainteresowanie wyrazić mieli tacy producenci jak Panasonic, TCL czy Sony, a ten ostatni pierwszą partię otrzyma (ponoć) jeszcze w tym miesiącu. – „Po przeprowadzeniu testów zgodności Sony uznało, że istnieje możliwość komercjalizacji QD-OLED” – donosi Chosun Biz. Podobne zapowiedzi możemy przeczytać na łamach Business Korea.

W przypadku Sony nie wiadomo jednak, czy prezentacji również doczekamy się już na targach CES 2022. Tutaj w dodatku sytuacja jest o tyle ciekawa, że Japończycy mają już w swojej ofercie telewizory OLED z panelami dostarczanymi przez LG Display. Cóż, nie pozostaje nam nic innego jak tylko czekać na rozwój wydarzeń.

Źródło: FlatpanelsHD, Business Korea, Chosun Biz. Foto: Samsung