GeForce Now na Linuxie. Nvidia poszerza grono odbiorców usługi

Gracze, którzy chcą odejść od Windowsa, mają ku temu coraz więcej sposobów. Już nie tylko SteamOS przeciera szlaki dla gier na Linuxie, ale i aktualizacja usługi Nvidia GeForce Now. Odświeżona aplikacja usługi strumieniowania rozgrywki trafia do nowych odbiorców.

W ostatnich czasach granie z wykorzystaniem komputerów nie jest już tylko zarezerwowane dla sprzętów z systemem Microsoftu. Nie tak dawno publikowaliśmy tekst o tym, dlaczego SteamOS jest lepszy od Windowsa. Ponadto coraz więcej osób przychylniej spogląda ku dystrybucjom Linuxa, który zaczyna zyskiwać udziały wśród maszyn do uruchamiania platformy Steam.

Windows w dalszym ciągu ma się dobrze i niedawno przekroczył próg miliarda użytkowników. Mimo tego zapotrzebowanie na alternatywy nadal ma się dobrze i wcale nie musi być skierowane tylko do tych, którzy mają wydajne komputery z mocnymi podzespołami. Rękę w kierunku graczy bez mocnego sprzętu wyciąga Nvidia z usługą GeForce Now.

Nvidia GeForce Now trafia na Linuxa, ale jeszcze nie każdy z tego skorzysta

Na targach CES 2026 gigant rynku kart graficznych zapowiedział, że wprowadzi usługę już nie tylko na Steam Deck, ale i postara się o szeroką dostępność na systemach z jądrem Linuxa. Nowy klient jest wspierany na razie na dystrybucjach Ubuntu 24.04 LTS i nowszych, ale jest oferowany jako build Flatpak, co oznacza, że jego kompatybilność nie powinna ograniczać się wyłącznie do tego systemu.

Na ten moment istotnym ograniczeniem będzie design kodu klienta, bowiem ten stworzono z myślą o Linuxie x86_64. Firma nie ogłosiła planów dotyczących infrastruktur AArch64 oraz ARM64.

Wymagania sprzętowe nie należą do szczególnie wysokich. Twój sprzęt musi wspierać format Vulkan Video w H.264 lub H.265, co da się osiągnąć z większością kart graficznych. Nvidia rekomenduje sterowniki R580 lub nowsze, gdy sesję uruchamiamy pod nadzorem X.org oraz wykorzystanie Mesa 24.2 i nowszej dla sejsi Wayland z układami AMD oraz Intela.

GeForce Now na Linuxie wspiera ponad 4500 tytułów, a wśród nich takie gry jak Battlefield 6, Borderlands 4 czy Fortnite. Wymogiem do skorzystania z usługi jest posiadanie tych gier w bibliotece jednego z kilku sklepów z grami jak Steam czy Epic Games. Darmowy plan pozwala na uruchamianie sesji w niższej jakości, a jeśli chcemy skorzystać z wyższej jakości gier, płynności do 120 FPS i rozdzielczości do 5K, musimy zapłacić.

