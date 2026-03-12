Oglądasz za darmo? Obejrzysz reklamy. YouTube stawia na spoty bez pomijania

YouTube coraz bardziej przypomina tradycyjną telewizję. Platforma testuje długie reklamy bez możliwości pominięcia w aplikacji na telewizory. To część strategii Google, która ma zwiększyć przychody z reklam i zachęcić użytkowników do płatnych subskrypcji.

Platforma YouTube szykuje kolejną zmianę, która może nie spodobać się części widzów. Jak informuje serwis TechSpot, w aplikacji YouTube na telewizory pojawią się 30-sekundowe reklamy, których nie będzie można pominąć. To element strategii firmy należącej do Google, która coraz mocniej stawia na reklamę w oglądaniu na dużym ekranie.

Reklamy jak z klasycznej telewizji

Nowy format reklam ma przypominać doświadczenie znane z tradycyjnej telewizji. Zamiast krótkich spotów możliwych do pominięcia po kilku sekundach widzowie zobaczą pełne, 30-sekundowe bloki reklamowe, które trzeba będzie obejrzeć w całości.

Zmiana dotyczy przede wszystkim aplikacji YouTube na telewizorach typu Smart TV oraz innych urządzeniach podłączonych do telewizora. To właśnie ten sposób oglądania rozwija się obecnie najszybciej.

Google tłumaczy, że reklamy wyświetlane w "spokojnym, salonowym otoczeniu” mogą być dla reklamodawców bardziej skuteczne. Widzowie oglądający treści na kanapie, z dużego ekranu, mają być bardziej skłonni do zwrócenia uwagi na dłuższy przekaz marketingowy.

Algorytmy zdecydują, jaką reklamę zobaczysz

System reklamowy YouTube działa dziś w dużej mierze automatycznie. Wykorzystując sztuczną inteligencję, platforma wybiera spośród kilku formatów:

6-sekundowych krótkich spotów,

klasycznych 15-sekundowych reklam,

nowych 30-sekundowych reklam bez możliwości pominięcia.

Algorytm ma decydować, który format najlepiej sprawdzi się w danym momencie – tak, aby zwiększyć skuteczność reklamy i zaangażowanie widzów.

Użytkownicy mogą mieć tylko jedno wyjście

Dla części użytkowników oznacza to wyraźną zmianę doświadczenia. Wiele osób przyzwyczaiło się do możliwości pomijania reklam po kilku sekundach. Nowy format przypomina natomiast klasyczne przerwy reklamowe z telewizji, które wielu widzów chciało pozostawić za sobą, przechodząc do streamingu.

Osoby, które nie chcą oglądać reklam, mogą zdecydować się na płatną subskrypcję, taką jak YouTube Premium lub tańszą wersję Lite, oferującą oglądanie bez reklam.

YouTube wyprzedził hollywoodzkie studia

Moment wprowadzenia zmian nie jest przypadkowy. Według danych przywoływanych przez TechSpot, w 2025 roku YouTube osiągnął rekordowe 40,4 mld dol. przychodów z reklam.

To więcej niż łączny wynik czterech wielkich firm medialnych:

The Walt Disney Company

NBCUniversal

Paramount Global

Warner Bros. Discovery

Ich wspólne przychody z reklam wyniosły około 37,8 mld. dol. To symboliczny moment pokazujący, jak bardzo internetowe wideo zaczęło dominować nad tradycyjną telewizją i kablówką.

foto na wejście: Adobe Stock