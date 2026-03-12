Jak wejść na wyższy poziom gamingu? Telewizor Samung OLED centrum rozgrywki

Granie na PC lub konsoli coraz częściej przenosi się z monitora na duży ekran. Funkcje takie jak wysokie odświeżanie, niski input lag czy synchronizacja pionowa trafiają do nowoczesnych telewizorów, takich jak modele Samsung OLED S85F i Samsung OLED S90F.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze telewizora do gier?

Współczesne telewizory niemal zawsze odpowiadają na zapotrzebowanie graczy. Praktycznie każdy model od większego producenta ma jakieś ustawienia do gier albo na papierze spełnia założenia niezbędne do wykorzystania potencjału konsol i komputerów. W szczegółach kryje się jednak sedno satysfakcji z rozgrywki.

HDMI 2.1 i funkcje dla gracz: ALLM i VRR

Standard HDMI 2.1 umożliwia przesyłanie obrazu w wysokiej rozdzielczości i przy dużej liczbie klatek na sekundę. Dzięki funkcjom takim jak Auto Low Latency Mode (ALLM) telewizor automatycznie przełącza się w tryb o niskim opóźnieniu.

Drugim ważnym elementem jest Variable Refresh Rate (VRR), który synchronizuje częstotliwość odświeżania ekranu z liczbą klatek generowanych przez konsolę lub komputer.

Skróty pokroju ALLM, VRR zapewne nie są części graczy obce. To część pełnoprawnej implementacji standardu HDMI 2.1 i rozwiązania, które wymiernie wpływają na to, jak prezentuje się obraz. Z pewnością część z graczy wie także, jak istotna jest synchronizacja pionowa. Jeśli jednak nie wiecie, pozwolę sobie na krótkie wyjaśnienie.

Dla tych, którzy walczą o każdy frag w Battlefieldzie istotne będzie, by telewizor miał jak najniższe opóźnienie w dostarczaniu sygnału. To właśnie tutaj uaktywnia się funkcja HDMI 2.1, czyli Auto Low Latency Mode (w skrócie ALLM). Po uruchomieniu konsoli lub komputera sprzęt wie, że należy skupić się na jak najniższych opóźnieniach w dostarczaniu sygnału i nie trzeba regulować tego ręcznie. W jednej chwili oglądamy ekran w trybie kinowym z wyśrubowanymi ustawieniami czy podbijaniem rozdzielczości, a w drugiej jesteśmy już w centrum rozgrywki.

Do tego, by z rozgrywki nic nas nie wybijało, niezbędna jest odpowiednia reakcja na to, jaki obraz dostarcza nam komputer i konsola. W idealnym świecie zawsze mamy 120 klatek na sekundę, ale czasem te spadają. Wtedy przydaje się funkcja Variable Refresh Rate (VRR), która dynamicznie dopasowuje częstotliwość odświeżania telewizora do tego, ile klatek generuje nasza konsola lub komputer.

Samsung OLED S85F i S90F - telewizory stworzone z myślą o graczach

Nowoczesne telewizory mogą wykorzystać pełnoprawne złącze HDMI 2.1. Dzięki temu możliwe jest osiągnięcie częstotliwości odświeżania wyższych niż 120 Hz przy rozdzielczości 4K.



Telewizory Samsung QD-OLED S85F (po lewej) i S90F (po prawej)

Te rozwiązania znajdziecie w telewizorach QD-OLED z serii Samsung S85F oraz Samsung S90F. Telewizory Samsung OLED S85F i Samsung OLED S90F wykorzystują technologię OLED oraz zaawansowane przetwarzanie obrazu oparte na sztucznej inteligencji. Dzięki temu dobrze radzą sobie zarówno z dynamicznymi scenami w grach, jak i z innymi formami rozrywki. Odpowiadają też na problemy ze współczesną rozgrywką.

FreeSync, G-Sync i synchronizacja obrazu

Jednym z problemów podczas grania może być tzw. rozrywanie obrazu (screen tearing). Rozwiązaniem są technologie synchronizacji obrazu:

AMD FreeSync Premium – dostępny w modelu S85F.

AMD FreeSync Premium Pro – dostępny w modelu S90F.

NVIDIA G-Sync Compatible – wsparcie dla komputerów z kartami NVIDIA.

Technologie te dopasowują częstotliwość odświeżania telewizora do liczby klatek generowanych przez konsolę lub PC.

Powszechnym standardem, stosowanym przez producentów konsol i w przypadku wielu gier jest AMD FreeSync. Samsung oferuje je w dwóch wydaniach. AMD FreeSync Premium dostępny na telewizorach z serii S85F zapewnia kompensację przy mniejszej liczbie klatek i zmniejsza efekt rozrywania się obrazu. W Telewizorach Samsung S90F znajdziemy już AMD FreeSync Premium Pro, który oprócz tego optymalizuje treści pod kątem szerokiej rozpiętości tonalnej (HDR) i jednocześnie zachowuje wysoką jasność oraz kontrast.

Bez problemów z synchronizacją pionową. Nvidia G-Sync znajduje się na telewizorach Samsung

Oczywiście obydwa modele są gotowe na angażujące gry pod względem technicznym. Nie zanosi się na to, by w grach pojawił się nowy standard płynności, więc panel obsługujący 4K i 120 klatek na sekundę, jaki znajdziemy w telewizorach Samsung S85F, jeszcze przez wiele lat będzie dawał przyjemne wrażenia z rozgrywki. A jeśli ktoś potrzebuje te kilka klatek więcej, zawsze może wybrać telewizor ze 144-hercowym odświeżaniem przez HDMI, jak Samsung S90F.

Możliwości, jakie zapewniają telewizory OLED, nie kończą się tutaj.

Procesor AI i inteligentne przetwarzanie obrazu

W telewizorach Samsung ważną rolę odgrywa także procesor obrazu:

NQ4 AI Gen2 w modelu S85F wykorzystuje 20 sieci neuronowych.

NQ4 AI Gen3 w modelu S90F wykorzystuje aż 128 sieci neuronowych.

Procesory te analizują obraz i dźwięk w czasie rzeczywistym, poprawiając kontrast, ostrość i skalowanie treści.

Technologia OLED w telewizorach gości już od dobrych kilku lat, a Samsung dodatkowo dopieścił ją dodaniem warstwy kropki kwantowej (Quantum Dot, QD), co poprawiło jasność i reprodukcję barw. Aby mogła lśnić pełnym blaskiem, należy zapewnić jej odpowiednie otoczenie w postaci oprogramowania i procesora, który udźwignie zadania jak dostarczanie informacji o obrazie w 4K i 120 lub więcej klatkach na sekundę przy zachowaniu ustawień HDR.

Samsung implementuje w swoich telewizorach układy obliczeniowe NQ4 AI. W przypadku Samsung QD-OLED S85F to druga generacja jednostki z 20 sieciami neuronowymi. Te, uczone na rozmaitych treściach wiedzą, jakie ustawienia wybrać w zależności od tego, co aktualnie znajduje się na ekranie i co emitują głośniki. Dzięki mocy układu możliwe jest podbijanie rozdzielczości, poprawianie barw i kontrastu, a także poprawa dźwięku.

System One UI Tizen na telewizorach nieustannie optymalizuje doświadczenia, nie tylko te z obrazem

Jeszcze pełniej potencjał technologii OLED potrafi wykorzystać jednostka NQ4 AI Gen 3, zastosowana w telewizorach z serii S90F. Sieci neuronowych jest tu już 128, a układ jeszcze szybciej i z większą precyzją reaguje na to, co dzieje się na ekranie. Jeśli więc liczy się dla ciebie każdy ułamek sekundy, czy to podczas pościgu za zbirami w Night City, jak i podczas przejmowania kolejnych punktów w trakcie Operacji Ognista Burza, Samsung OLED S90F będzie wiernym kompanem nie tylko dzięki zastosowanej technologii.

Czy telewizor Samsung OLED nadaje się do długiego grania?

Wiele osób obawia się wypalania pikseli w ekranach OLED. W nowoczesnych telewizorach stosuje się jednak rozwiązania, które ograniczają takie ryzyko.

Zapewne technologia OLED może wzbudzać pewne obawy, zwłaszcza wśród tych, którzy walczą o jak najlepszy wynik swojego Ultimate Team albo walczą w podboju kilku celów na wirtualnym polu bitwy. Dla tych, którzy nie wiedzą, co właśnie przeczytali: chodzi o to, że elementy interfejsu, które pokazują się na ekranie w stałym miejscu, w teorii mogłyby wpłynąć na wypalanie się diod organicznych.

Większość gier i tak korzysta z cutscenek, więc interfejs stale się przemieszcza. Jeśli jednak waszym zmartwieniem ma być wypalanie, producenci implementują rozwiązania troszczące się o panel. Telewizory Samsung OLED S85F i S90F wykorzystują m.in.:

przesunięcie pikselowe;

automatyczna jasność logo;

odświeżanie pikseli;

przywracanie ekranu.

Dzięki temu panel może działać stabilnie przez wiele lat użytkowania. Telewizory Samsung QD-OLED potrafią rozpoznać, czy istnieje ryzyko wypalenia pikseli i automatycznie zareagować, wybierając jedno z kilku rozwiązań.

Telewizor Samsung QD-OLED sprawdzi się w grach

OLED w grach – dlaczego daje tak dobry obraz?

Technologia OLED zapewnia:

idealną czerń,

bardzo wysoki kontrast,

szybki czas reakcji pikseli.

To wszystko potwierdza, że zakup telewizora OLED to inwestycja, z której skorzystamy przez wiele lat. Do tego dochodzą zalety zastosowania tej technologii paneli. Jedną z nich jest autentyczna czerń. Nieskończony kontrast wynika tu bowiem z tego, że czarne fragmenty obrazu po prostu są niepodświetlone. Nie da się uzyskać czerni ciemniejszej niż ta wynikająca ze zgaszenia odpowiedniego obszaru obrazu.

Konsekwencję zastosowania technologii OLED stanowi świetny kontrast, który pozwala zanurzyć się także w nieco dramatyczniejszych, ciemniejszych sceneriach, jak chociażby przy eksploracji jaskinii Wendigo w Fallout 76. Z kolei, gdy znajdziemy się w Skyline Valley i w okolicach Ciemnej Posiadłości, naszym oczom ukażą się dynamiczne, otoczone czerwoną burzą sceny, za których intensywność będą odpowiadały indywidualnie podświetlające się diody.

Czy telewizory Samsung OLED będą gotowe na najgorętsze premiery?

Z perspektywy obecnych, jak i nadchodzących gier, telewizory OLED są gotowe na najbardziej wyśrubowaną grafikę. W nadchodzących tytułach z pewnością nie zabraknie efektów graficznych, które da się dostrzec tylko na odpowiednio dużych, kompatybilnych z tymi grami ekranach.

Samsung, stale uczący algorytmy w swoich telewizorach na materiałach z gier, jest gotowy na różne rodzaje gier dzięki gotowym pakietom ustawień. Co więcej, nie musimy ich nawet ręcznie konfigurować. Automatyczny tryb gry AI sam dobierze ustawienia do aktualnie wyświetlanego tytułu, także gdy będziemy przełączać się szybko między nimi w ramach funkcji pokroju Quick Resume. Jeśli te nie będa nas satysfakcjonowały, ustawimy też własne optymalizacje dla rozgrywki.

Podświetlenie zsynchronizowane z telewizorem w ramach Hue Sync wyróżnia telewizory Samsung

To dobry moment, by wspomnieć, że telewizory Samsung OLED S85F i S90F wykorzystują Hue Sync do tego, aby synchronizować oświetlenie z tym, co aktualnie pokazuje się na obrazie. Co prawda sam nigdy nie zostałem gorącym orędownikiem RGB, ale mój wzrok i zapewne wasz doceni, gdy podczas intensywnej rozgrywki telewizor nie będzie jedynym jasnym punktem w pomieszczeniu.

A co, jeśli nie jesteście przekonani do grania? Zawsze możecie sprawdzić, czy to dla was dzięki usługom grania w chmurze. W przypadku telewizorów Samsung OLED z systemem One UI Tizen jest o to o wiele łatwiej, gdyż znajdziemy tu zarówno aplikację Xbox Cloud Gaming, jak i Nvidia GeForce Now czy Boosteroid i Utomik. Wystarczy tylko odpowiedni kontroler, a sami możecie sprawdzić, czy dana gra jest dla was.

Odpowiedzi na najczęstsze pytania o telewizor do gier

Jeśli masz wątpliwości, jakiego telewizora do gier szukasz, zwróć uwagę na kilka kwestii.

Czy telewizor nadaje się do grania na konsoli lub PC?

Niegdyś ta odpowiedź nie była tak prosta, ale dziś nie ma już wątpliwości, że tak. Nowoczesne telewizory Samsung, zwłaszcza modele z HDMI 2.1, oferują parametry porównywalne z monitorami gamingowymi. Obsługa wysokiego odświeżania, niski input lag oraz technologie synchronizacji obrazu sprawiają, że telewizor może być bardzo dobrym ekranem do grania na konsoli lub komputerze.

Jaki telewizor wybrać do PS5 lub Xbox Series X?

Do konsol obecnej generacji najlepiej sprawdzają się telewizory z obsługą odświeżania 120 Hz przy 4K, portami HDMI 2.1, funkcją VRR oraz trybem ALLM. Dzięki temu obraz jest płynny, a opóźnienie sygnału minimalne.

Ile Hz powinien mieć telewizor do gier?

W przypadku współczesnych gier dla osiągnięcia dobrej płynności minimum to 120 Hz. Telewizory Samsung oferujące panele 144 Hz lub 165 Hz zapewniają jeszcze wyższą płynność, odczuwalną szczególnie przy graniu na komputerze.

Co to jest VRR i dlaczego jest ważne w grach?

VRR (Variable Refresh Rate) dopasowuje częstotliwość odświeżania telewizora do liczby klatek generowanych przez konsolę lub komputer. Dzięki temu obraz jest płynniejszy i nie pojawia się efekt rozrywania obrazu (screen tearing).

Co sprawia, że telewizory Samsung OLED nadają się do grania?

Jest kilka powodów. Szybki czas reakcji pikseli i brak smużenia przydają się w dynamicznej rozgrywce. Z kolei wysoki kontrast pozwala docenić detale wirtualnych światów. W telewizorach Samsung OLED zadbano o każdy z tych aspektów.

Czy w telewizorach Samsung OLED występuje ryzyko wypalenia pikseli?

Nowoczesne telewizory Samsung OLED mają systemy ochrony panelu, m.in. przesuwanie pikseli, automatyczne przyciemnianie statycznych elementów czy odświeżanie pikseli. W praktyce znacząco zmniejsza to ryzyko trwałych śladów na ekranie.

Czy na telewizorze można grać w gry z chmury?

Tak. W wielu nowoczesnych telewizorach dostępne są aplikacje usług grania w chmurze, takich jak Xbox Cloud Gaming, NVIDIA GeForce Now czy Boosteroid. Wystarczy kontroler i stabilne połączenie z internetem, aby rozpocząć grę bez konsoli czy komputera.