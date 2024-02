Oglądanie telewizji, które na pierwszy rzut oka wydaje się niewinne, ma swoje mroczne strony. W momencie, gdy telewizory stają się "inteligentne", zdobywają one zdolność do monitorowania swojego użytkownika.

Telewizory Smart TV cieszą się coraz większą popularnością. Takie sprzęty są ładne, funkcjonalne, ale też niebezpieczne - gromadzą ogromne ilości danych, które następnie są przekazywane reklamodawcom i brokerom informacji.

"Telewizor nie jest już prostym urządzeniem do wyświetlania materiałów – przekształcił się w dwukierunkowe lustro umożliwiające monitorowanie użytkownika w czasie rzeczywistym przez sieć reklamodawców i brokerów informacji" – wyjaśnia Rowenna Fielding, dyrektor firmy konsultingowej Miss IG Geek, specjalizującej się w bezpieczeństwie danych, w rozmowie z dziennikiem The Guardian.

"Chodzi o to, aby zebrać jak najwięcej informacji o zachowaniu, zainteresowaniach, preferencjach i danych demograficznych użytkownika, aby móc je następnie magnetyzować, głównie poprzez celowane reklamy" – tłumaczy specjalistka.

Teraz to telewizor obserwuje ciebie

Potencjalnie, większość inteligentnych telewizorów ma zdolność do zbierania danych audio i wideo, a także informacji na temat sposobu korzystania z telewizora. Funkcje sterowania głosem są tym, co może zbierać największą ilość danych. Mikrofony i oprogramowanie, podczas słuchania poleceń, mogą gromadzić rozmowy i inne dźwięki. Te nagrania mogą być dla analizy przekazane do stron trzecich.

Informacje zgromadzone przez Smart TV stają się jeszcze cenniejsze, gdy TV jest w sieci z innymi inteligentnymi gadżetami, takimi jak smartfony czy laptopy. "To umożliwia szczegółowe profilowanie osób: do danych z telewizora można dodać dane geolokalizacyjne, aktywność podczas surfowania po internecie i informacje z serwisów społecznościowych" – sugeruje Fielding.

Aplikacje szpiegujące w Smart TV

Na przeszkodzie stoją jeszcze pliki cookie i trackery. Aplikacje i przeglądarki na inteligentnych telewizorach, podobnie jak strony internetowe korzystają z technologii śledzącej ciasteczka i piksele, aby profilować użytkownika. "Większość aplikacji zainstalowanych na Smart TV będzie informować dużą sieć reklamową i brokerów informacji" – ostrzega ekspertka.

Jedną z najbardziej niepokojących funkcji, na którą warto zwrócić uwagę, jest automatyczne rozpoznawanie treści (ACR). Ta funkcja, często włączana domyślnie, wykorzystuje analitykę do rozpoznawania obrazu i dźwięku na telewizorze, porównując je z dużą bazą danych, aby zidentyfikować, co jest odtwarzane. Informacje o oglądaniu i nawykach są później udostępniane producentom i ostatecznie są sprzedawane reklamodawcom w celu kierowania reklam do użytkownika.

Zabezpiecz się przed szpiegowaniem

Inteligentne telewizory, tak długo jak są podłączone do internetu, będą gromadzić dane i nie można temu całkowicie zapobiec. Istnieją jednak pewne podstawowe środki, które można podjąć, aby zabezpieczyć się przed inwigilacją przez Smart TV.

Wyłączenie ACR w ustawieniach, ograniczenie personalizacji, porzucenie wszystkich funkcji reklamowych oraz zasłanianie lub wyłączenie kamery i mikrofonu z pewnością będzie pomocne. Trzeba jednak mieć na uwadze, że wtedy urządzenie straci nieco na funkcjonalności.

Źródło: Gadżetomania, foto: Adobe Stock