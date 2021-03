Poznaj, ale nie przejdź. Za darmo udostępniony został pierwszy z trzech odcinków Tell Me Why. Sprawdź, czy nowa gra twórców Life is Strange trafi w twój gust.

Tell Me Why może i nie dorównało poziomem genialnemu Life is Strange, ale zadanie należało do wyjątkowo trudnych. Mimo to warto dać szansę temu tytułowi, a teraz masz ku temu wyśmienitą okazję.

Pierwszy odcinek Tell Me Why za darmo na Steamie i na Xboksach

Podobnie jak Life is Strange, gra Tell Me Why jest podzielona na odcinki. Odpowiedzialna za nią ekipa Dontnod Entertainment zdecydowała się na udostępnienie pierwszego z nich zupełnie za darmo. Nie ma ograniczeń – ani czasowych, ani żadnych innych.

Możesz pobrać pierwszy odcinek Tell Me Why za darmo – na pecety (za pośrednictwem platformy Steam) oraz na konsole Xbox One i Xbox Series X|S (z oficjalnego sklepu Microsoftu).

Mocna przygodówka – warto poznać ją w całości

Równocześnie w obu wymienionych sklepach do 12 marca trwa promocja, w ramach której za pakiet wszystkich trzech odcinków Tell Me Why zapłacisz o połowę mniej – w przypadku konsolowej wersji oznacza to 44,99 zł, a na Steamie zestaw kosztuje 35,99 zł.

No dobrze, ale co to w ogóle jest to Tell Me Why? To osadzona na Alasce przygodówka twórców Life is Strange, w której poznajemy bliźnięta przypominające sobie swoje niełatwe dzieciństwo. Podczas rozgrywki przejmujemy kontrolę zarówno nad Alyson, jak i Tylerem, a od podejmowanych przez nas decyzji, zależy ciąg dalszy historii.

Zobacz zwiastun Tell Me Why i przekonaj się, czy to coś dla ciebie:

Źródło: PC Invasion, Screen Rant, informacja własna

