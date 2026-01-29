Smartfony

Ten smartfon ma baterię jak powerbank. realme P4 Power oficjalnie

Na chińskim rynku pojawił się kolejny relatywnie smukły smartfon, którego pojemność baterii przekracza magiczną barierę 10 000 mAh.

Firma realme przekonuje, że P4 Power to "pierwszy na świecie smartfon z potężną baterią 10 001 mAh", ale haczyk tkwi w precyzji przekazu. Konkurencyjny Honor Win ujrzał światło dzienne pod koniec ubiegłego roku, ale deklarowana pojemność jego akumulatora to 10 000 mAh, a więc jest o… 1 mAh niższa. 

realme P4 Power z baterią 10 001 mAh

realme P4 Power ma wymiary 162,3 x 76,2 x 9,1 mm i waży 219 g. Jest więc tylko odrobinę grubszy i nawet lżejszy niż iPhone 17 Pro Max (163,4 x 78 x 8,8 mm i 231 g), którego bateria ma raptem 4823 mAh. Było to oczywiście możliwe dzięki wykorzystaniu technologii krzemowo-węglowej. 

Producent deklaruje, że bateria realme P4 Power utrzyma 80 proc. swojej wydajności po 1650 cyklach ładowania. Ma się to przełożyć na 8 lat użytkowania, bo firma zakłada, że telefon będzie ładowany mniej więcej co drugi dzień. 

realme P4 Power ma akumulator jak powerbank i dosłownie może być powerbankiem. Producent chwali się, że smartfon obsługuje przewodowe ładowanie zwrotne z najwyższą w branży mocą 27 W. 

 realme P4 PowerHonor WinHonor Win RT
EkranAMOLED 6,8 cala,
2800 x 1272 (453 ppi),
144 Hz,
jasność do 1800 nitów		OLED 6,83 cala,
2800 x 1272 (450 ppi),
185 Hz,
jasność do 2000 nitów		OLED 6,83 cala,
2800 x 1272 (450 ppi),
185 Hz,
jasność do 2000 nitów
Głośnikistereostereostereo
CzipMediatek Dimensity 7400 UltraSnapdragon 8 Elite Gen 5Snapdragon 8 Elite
Pamięć RAM8 lub 12 GB12 lub 16 GB.
LPDDR5X		12 lub 16 GB.
LPDDR5X
Pamięć na dane128 lub 256 GB256, 512 GB lub 1 TB,
UFS 4.1		256, 512 GB lub 1 TB,
UFS 4.1
Aparat główny50 Mpix (1/1,95 cala),
f/1,8,
optyczna stabilizacja		50 Mpix (1/1,56 cala),
f/1,95,
optyczna stabilizacja		50 Mpix (1/1,56 cala),
f/1,95,
optyczna stabilizacja
Aparat UW8 Mpix,
ultraszerokokątny,
f/2,2		12 Mpix,
ultraszerokokątny,
f/2,4,
tryb makro		12 Mpix,
ultraszerokokątny,
f/2,4,
tryb makro
Aparat tele-50 Mpix,
teleobiektyw 3x,
f/2,4,
optyczna stabilizacja		-
Aparat przedni16 Mpix,
f/2,4		50 Mpix,
f/2,0		50 Mpix,
f/2,0
Bateria10 001 mAh,
ładowanie 80 W,
zwrotne 27 W		10 000 mAh,
ładowanie 100 W,
bezprzewodowe 80 W,
indukcyjne zwrotne		10 000 mAh,
ładowanie 100 W
Łączność5G,
Wi-Fi 6,
Bluetooth 5.4		5G,
Wi-Fi 7,
Bluetooth 6.0		5G,
Wi-Fi 7,
Bluetooth 6.0
ZabezpieczeniaCzytnik linii papilarnych,
w ekranie,
optyczny		Czytnik linii papilarnych,
w ekranie,
ultradźwiękowy		Czytnik linii papilarnych,
w ekranie,
ultradźwiękowy
Wymiary162,3 x 76,2 x 9,1 mm163,1 x 76,6 x 8,3 mm163,1 x 76,6 x 8,3 mm
Waga219 g229 g225 g
AndroidAndroid 16,
realme UI 7.0		Android 16,
MagixOS 10		Android 16,
MagixOS 10
OdpornośćIP69,
MIL-STD 810H		IP69IP69

Na razie realme P4 Power został zapowiedziany jedynie w Chinach i Indiach. Czy kiedykolwiek trafi do Europy? Tego na razie nie wiadomo, ale warto odnotować, że dystrybucja tego typu urządzeń bywa w naszej części świata nieopłacalna z uwagi na rygorystyczne przepisy dotyczące transportu dużych akumulatorów. 

