Ten smartfon ma baterię jak powerbank. realme P4 Power oficjalnie
Na chińskim rynku pojawił się kolejny relatywnie smukły smartfon, którego pojemność baterii przekracza magiczną barierę 10 000 mAh.
Firma realme przekonuje, że P4 Power to "pierwszy na świecie smartfon z potężną baterią 10 001 mAh", ale haczyk tkwi w precyzji przekazu. Konkurencyjny Honor Win ujrzał światło dzienne pod koniec ubiegłego roku, ale deklarowana pojemność jego akumulatora to 10 000 mAh, a więc jest o… 1 mAh niższa.
realme P4 Power z baterią 10 001 mAh
realme P4 Power ma wymiary 162,3 x 76,2 x 9,1 mm i waży 219 g. Jest więc tylko odrobinę grubszy i nawet lżejszy niż iPhone 17 Pro Max (163,4 x 78 x 8,8 mm i 231 g), którego bateria ma raptem 4823 mAh. Było to oczywiście możliwe dzięki wykorzystaniu technologii krzemowo-węglowej.
Producent deklaruje, że bateria realme P4 Power utrzyma 80 proc. swojej wydajności po 1650 cyklach ładowania. Ma się to przełożyć na 8 lat użytkowania, bo firma zakłada, że telefon będzie ładowany mniej więcej co drugi dzień.
realme P4 Power ma akumulator jak powerbank i dosłownie może być powerbankiem. Producent chwali się, że smartfon obsługuje przewodowe ładowanie zwrotne z najwyższą w branży mocą 27 W.
|realme P4 Power
|Honor Win
|Honor Win RT
|Ekran
|AMOLED 6,8 cala,
2800 x 1272 (453 ppi),
144 Hz,
jasność do 1800 nitów
|OLED 6,83 cala,
2800 x 1272 (450 ppi),
185 Hz,
jasność do 2000 nitów
|OLED 6,83 cala,
2800 x 1272 (450 ppi),
185 Hz,
jasność do 2000 nitów
|Głośniki
|stereo
|stereo
|stereo
|Czip
|Mediatek Dimensity 7400 Ultra
|Snapdragon 8 Elite Gen 5
|Snapdragon 8 Elite
|Pamięć RAM
|8 lub 12 GB
|12 lub 16 GB.
LPDDR5X
|12 lub 16 GB.
LPDDR5X
|Pamięć na dane
|128 lub 256 GB
|256, 512 GB lub 1 TB,
UFS 4.1
|256, 512 GB lub 1 TB,
UFS 4.1
|Aparat główny
|50 Mpix (1/1,95 cala),
f/1,8,
optyczna stabilizacja
|50 Mpix (1/1,56 cala),
f/1,95,
optyczna stabilizacja
|50 Mpix (1/1,56 cala),
f/1,95,
optyczna stabilizacja
|Aparat UW
|8 Mpix,
ultraszerokokątny,
f/2,2
|12 Mpix,
ultraszerokokątny,
f/2,4,
tryb makro
|12 Mpix,
ultraszerokokątny,
f/2,4,
tryb makro
|Aparat tele
|-
|50 Mpix,
teleobiektyw 3x,
f/2,4,
optyczna stabilizacja
|-
|Aparat przedni
|16 Mpix,
f/2,4
|50 Mpix,
f/2,0
|50 Mpix,
f/2,0
|Bateria
|10 001 mAh,
ładowanie 80 W,
zwrotne 27 W
|10 000 mAh,
ładowanie 100 W,
bezprzewodowe 80 W,
indukcyjne zwrotne
|10 000 mAh,
ładowanie 100 W
|Łączność
|5G,
Wi-Fi 6,
Bluetooth 5.4
|5G,
Wi-Fi 7,
Bluetooth 6.0
|5G,
Wi-Fi 7,
Bluetooth 6.0
|Zabezpieczenia
|Czytnik linii papilarnych,
w ekranie,
optyczny
|Czytnik linii papilarnych,
w ekranie,
ultradźwiękowy
|Czytnik linii papilarnych,
w ekranie,
ultradźwiękowy
|Wymiary
|162,3 x 76,2 x 9,1 mm
|163,1 x 76,6 x 8,3 mm
|163,1 x 76,6 x 8,3 mm
|Waga
|219 g
|229 g
|225 g
|Android
|Android 16,
realme UI 7.0
|Android 16,
MagixOS 10
|Android 16,
MagixOS 10
|Odporność
|IP69,
MIL-STD 810H
|IP69
|IP69
Na razie realme P4 Power został zapowiedziany jedynie w Chinach i Indiach. Czy kiedykolwiek trafi do Europy? Tego na razie nie wiadomo, ale warto odnotować, że dystrybucja tego typu urządzeń bywa w naszej części świata nieopłacalna z uwagi na rygorystyczne przepisy dotyczące transportu dużych akumulatorów.
Komentarze0
Nie dodano jeszcze komentarzy. Bądź pierwszy!