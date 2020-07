Odblokowany mnożnik i możliwość podkręcania to jeden z głównych atutów procesorów AMD Ryzen. Producent postanowił jednak jeszcze bardziej zachęcić użytkowników do overclockingu i udostępnił nową, prostszą wersję aplikacji Ryzen Master.

Przy okazji premiery procesorów Ryzen 3000XT, producent przygotował odświeżoną wersję aplikacji Ryzen Master. Co prawda my mieliśmy okazję przedpremierowo sprawdzić testową wersję 2.3.0.1588 BETA, ale już dzisiaj wszyscy zainteresowani mogą pobrać finalną edycję. Co się zmieniło?

Nowa wersja aplikacji Ryzen Master – podkręcanie będzie prostsze

Nowa wersja aplikacji to przede wszystkim drugi tryb działania – oprócz dotychczasowego, zaawansowanego widoku, producent udostępnił także podstawowy widok.



Podstawowy widok zawiera tylko najpotrzebniejsze funkcje

W podstawowym trybie znajdziemy tylko najpotrzebniejsze opcje, które pozwolą na szybkie podkręcenie procesora i monitorowanie jego głównych parametrów. To opcje, z których posiadacze Ryzenów korzystają najczęściej.



W trybie zaawansowanym znajdziemy wszystkie dotychczasowe opcje

Bardziej zaawansowani użytkownicy mogą przełączyć się w tryb zaawansowany, gdzie udostępniono resztę opcji – w tym możliwość wyłączenia rdzeni/wielowątkowości, regulację dodatkowych napięć czy zmianę parametrów pamięci RAM.

Umówmy się, nowa wersja aplikacji nie wprowadza rewolucyjnych zmian. Możemy mówić o ewolucji narzędzia. Prosty widok może jednak przekonać mniej zaawansowanych użytkowników do przyspieszenia procesora (szczególnie, że dotychczasowa wersja Ryzen Mastera mogła przytłoczyć mnogością opcji).

Jak podkręcić procesor AMD? Wszystkie szczegóły znajdziecie w naszym poradniku. Jeżeli chcecie wypróbować nową wersję aplikacji, możecie ją pobrać ze strony AMD.

Źródło: AMD, inf. własna

