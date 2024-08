Animowana odsłona serii “Terminator”, zapoczątkowanej przez Jamesa Camerona znajduje się na ostatniej prostej do premiery na Netfliksie. Z tej okazji serwis podzielił się z widzami wolnym od jakiejkolwiek cenzury zwiastunem produkcji. Uwaga: tylko dla dorosłych.

Terminator Zero – zwiastun tylko dla dorosłych

“Terminator Zero” to najnowszy projekt w kolekcji studia Production I.G., stojącego m.in. za świetnie przyjętym “Ghost in the Shell”. Jest to pierwsza animacja w tym cyberpunkowym uniwersum, z którą już niebawem będzie można zapoznać się na Netfliksie.

W związku ze zbliżającą się premierą platforma postanowiła rozwiać wszelkie wątpliwości i utwierdzić widzów odnośnie do tego, czego można się po tytule spodziewać. Poniższy, niezwykle brutalny zwiastun dość jednoznacznie sugeruje bowiem, że mowa o produkcji ukierunkowanej na dorosłą widownię:

Obejrzyj w

Jak czytamy w oficjalnym opisie serialu:

2022: Od dziesięcioleci toczy się wojna między niewielką grupą ocalałych ludzi a nieskończoną armią maszyn. 1997: Sztuczna inteligencja zwana Skynet zyskała samoświadomość i rozpoczęła wojnę przeciwko ludzkości.

Żołnierka, którą cofnięto w czasie, by zmieniła los ludzkości, zostaje uwięziona między przyszłością a przeszłością. Trafia do roku 1997, aby chronić Malcolma Lee, naukowca, który opracowuje nowy system sztucznej inteligencji mogący uniemożliwić nieuchronny atak Skynet na ludzkość. Podczas gdy Malcolm zmaga się w swojej pracy z moralnymi dylematami, musi też stawić czoła bezlitosnemu zabójcy z przyszłości, który na zawsze zmienia los trójki jego dzieci.

Terminator Zero – kiedy premiera na Netfliksie?

Data premiery “Terminator Zero” została oznaczona na 29 sierpnia 2024 roku. Serial obejrzycie wyłącznie na Netfliksie.

Obsada i twórcy

Podczas seansu dadzą się usłyszeć m.in.: Sonoya Mizuno, Timothy Olyphant, André Holland, Rosario Dawson i Ann Dowd.

Twórcą serii jest Mattson Tomlin (“Power”, “Matka/Android”, “Chora pamięć”), a reżyserem – Masashi Kudo.

Źródło: Netflix