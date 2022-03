Aż 20 milionów samochodów rocznie - taką sprzedaż ma osiągnąć Tesla na początku 2030 roku według Elona Muska. Plan, choć brzmi na zwariowany - ma być możliwy do zrealizowania.

Samochód elektryczny? Pierwsze skojarzenie to oczywiście Tesla - i nic w tym dziwnego. Elon Musk wypracował swojej marce pozycję lidera wśród elektryków już lata temu i choć konkurencja depcze mu po piętach - Tesla ma stale utrzymywać się na pierwszym miejscu podium.

Plany na przyszłość Tesli są wyjątkowo odważne. Jak twierdzi CEO firmy - wraz z początkiem 2030 roku, roczna sprzedaż elektryków Muska ma przekroczyć 20 milionów egzemplarzy.

„Myślę, że to agresywne, ale nie niemożliwe (...). Na świecie są 2 miliardy samochodów i ciężarówek, więc 20 milionów stanowi 1% globalnej floty rocznie” - stwierdził Elon Musk.

Tesla Gigafactory w Berlinie, Źródło: Tesla

W jaki sposób Tesla zrealizuje swoje plany?

Przede wszystkim inwestując w rozwój istniejących fabryk i budując kolejne (jak np. oddana w ostatnim czasie Gigafactory Berlin z „najbardziej zaawansowaną lakiernią na świecie”).

W fabryce Tesli pod Berlinem rocznie ma powstawać 500.000 samochodów rocznie najpóźniej do 2025 roku. W 2022 roku z Gigafactory Berlin wyjedzie ok. 55.000 nowych Tesli.

Biorąc pod uwagę sprzedaż Tesli w 2021 roku ogółem, która wyniosła niespełna 1 milion egzemplarzy, powiększenie tej liczby 20-krotnie wydaje się być dużym wyzwaniem. Należy jednak wziąć pod uwagę, że sprzedaż z ubiegłego roku wzrosła o niemal 90% w porównaniu do 2020 roku. W tym tempie 20 milionów samochodów rocznie jest realnym wynikiem.

Jak te 20 milionów rocznie wygląda na tle konkurencji?

Trudno przewidzieć, jakie wyniki będą notować najwięksi producenci samochodów za 8 lat. Na ten moment jednak, w 2021 roku liderem globalnej sprzedaży samochodów była Toyota, która wyprodukowała niewiele ponad 10 milionów egzemplarzy.

Globalna sprzedaż samochodów w danych latach (*-średnia z okresu, **-przewidywania), Źródło: statista.com

Pozycja lidera w 2020 roku również należała do Toyoty, która w ciągu całego roku wyprodukowała ok. 9,5 miliona samochodów.

To, czy plan Tesli powiedzie się zależy od wielu czynników, a najważniejsze z nich to przede wszystkim dostępność materiałów do produkcji samochodów oraz ogólne zainteresowanie elektromobilnością.

O ile w kontekście tego pierwszego trudno snuć jakiekolwiek przypuszczenia, tak popularność elektryków do 2030 roku najprawdopodobniej będzie stale wzrastać. Deklarację o elektryfikacji portfolio złożyło już mnóstwo największych producentów (m.in.: Renault oraz Volkswagen), a więc wiele wskazuje na to, że Tesla będzie cieszyć się coraz większą popularnością.

A jakie jest Wasze zdanie? Elon Musk doprowadzi Teslę do produkcji 20 milionów egzemplarzy rocznie, czy plan zakończy się fiaskiem? Dajcie znać w komentarzach.

