Mowa o Renault, którego prezes poinformował, że do 2030 roku firma będzie produkować wyłącznie samochody elektryczne. Śladami Renault pójdzie oczywiście Dacia, ale nieco później.

Renault będzie w pełni elektryczne do 2030 roku

Czyli tak na dobrą sprawę - już niedługo - bo za 8 lat. Dyrektor generalny Renault poinformował właśnie, że marka zostanie całkowicie zelektryfikowana najpóźniej w 2030 roku.

Taka deklaracja nie jest zaskakująca - w końcu nie tak dawno temu podobne plany ogłosił koncern Volkswagen, który zamierza wycofać się z produkcji pojazdów z silnikami spalinowymi nieco później, bo w 2033-2035 roku.

Na liście producentów zmierzających do pełnej elektryfikacji swoich samochodów jest także Opel, Ford i Fiat.

Renault na już doświadczenie w produkcji samochodów elektrycznych i to jedna z pierwszych marek, które wprowadziły elektryki do Europy.

Cofnijmy się o 10 lat. To właśnie w okolicach 2010 roku Renault zaprezentowało model Twizy (choć gabarytami do “normalnego” samochodu wiele mu brakowało), a także Kangoo i Zoe. I choć w tym momencie jedynym elektrykiem, którego sprzedaje ten producent jest właśnie Zoe - to braku doświadczenia z samochodami na prąd Francuzom nie można zarzucić.

Zmiany pociągną za sobą Dacię, ale nieco później

Należąca do Renault marka Dacia również zostanie w pełni zelektryfikowana. Ma to jednak nastąpić “w ostatnim możliwym momencie”, czyli jak tylko infrastruktura do obsługi elektryków będzie wystarczająco rozbudowana.

Tani elektryk - Dacia Spring kosztuje mało, ale też niewiele oferuje

Na ten moment, jeśli chodzi o Dacię - producent ewidentnie rozpoczyna swoją podróż po świecie elektryków przedstawiając jakiś czas temu najtańszy model na prąd - Spring. Ten jednak należy traktować jako rozwiązanie bardziej przeznaczone do car-sharingu aniżeli prywatnych odbiorców.

Dacia stanie się w pełni zelektryfikowana nieco później - CEO Renault nie gwarantuje, że nastąpi to przed 2030 rokiem.

Podobny los ma też spotkać Alpine, które będzie sprzedawać sportowe samochody elektryczne.

Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o planach Renault. To dobrze, że kolejny producent zamierza zrezygnować z produkcji samochodów spalinowych?

Źródło: electrek.co