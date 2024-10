Michael Artiaga – 16-letni twórca internetowy z USA – przeszedł legendarnego Tetrisa. Nikt wcześniej nie dotarł do poziomu 255, więc tym samym poznaliśmy odpowiedź na to, co się dzieje po ukończeniu gry.

Tetris ma 40 lat i nadal zadziwia. Najlepszym dowodem jest fakt, że jeszcze do niedawna nikt nie dotarł do 255 poziomu gry i tym samym nie było do końca wiadomo, co się dzieje po jej zakończeniu. Dokonał tego 16-latek z USA.

Nastolatek przeszedł Tetrisa

16-letni Michael Artiaga – znany w sieci pod pseudonimem “dogplayingtetris” – dotarł do 255 poziomu Tetrisa. Nastolatek korzystał z poprawionej wersji gry. Dlaczego? Otóż oryginalny Tetris posiada błąd, który sprawia, że po dotarciu do 157 poziomu gra się wiesza.

Emulator Tetrisa takiego problemu już nie ma, więc Michael Artiaga mógł zajść znacznie dalej. Aż do samego końca, czyli 255 poziomu. Co się dzieje po przejściu Tetrisa? Zobaczymy napisy końcowe? Otóż nie. Gra resetuje się do poziomu 0.

Artiaga nie krył radości, jednak wkrótce po wykonaniu zadania przyznał na swoim streamie: “Jestem tak szczęśliwy, że to się skończyło. Nie chcę już nigdy więcej w to grać. Byłem bliski utraty zmysłów”. W rezultacie, po krótkiej przerwie, Michael kontynuował granie, dochodząc do poziomu 91, zanim ostatecznie postanowił zakończyć sesję.

Tetris powraca

Wszystko to dzieje się w 40 urodziny gry Tetris. Przypomnijmy, że legendarna gra powraca jako Tetris Forever, czyli kolekcji kilkunastu tytułów.

Źródło: X