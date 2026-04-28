Nowa gra twórców Wiedźmina. Podali datę premiery

Studio Rebel Wolves ujawniło podczas wtorkowej prezentacji, że The Blood of Dawnwalker trafi na rynek 3 września. Pokaz przyniósł też nowy materiał z rozgrywki, ceny poszczególnych wydań oraz wymagania sprzętowe na PC.

The Blood of Dawnwalker ma być mrocznym RPG fantasy osadzonym w świecie inspirowanym realiami XIV wieku. Rebel Wolves rozwija grę tak, by poszczególne biomy i lokacje miały wyraźny charakter, a otwarty świat Kotliny Sangorskiej u stóp Karpat budował gęstą atmosferę. Twórcy podkreślają, że zadania i aktywności są powiązane z historią, którą gracz kształtuje własnymi decyzjami, a każdy wybór niesie konsekwencje.

Premiera The Blood of Dawnwalker obejmie PC, PlayStation 5 (Pro) oraz Xbox Series X|S. Na Steamie edycja standardowa została wyceniona na 289,99 zł, a wariant Eclipse na 329 zł. Wersje konsolowe są nieco droższe: standard kosztuje 299 zł, a Deluxe 339 zł.

Wtorkowy pokaz zakończył dłuższy okres ciszy wokół pierwszej gry Rebel Wolves. Twórcy pokazali nowy zwiastun fabularny i fragmenty rozgrywki, w których skupili się na walce oraz rozwoju bohatera. Studio zapowiada płynniejsze animacje starć i spokojniejszą pracę kamery, a rozwój postaci ma odbywać się w specjalnych kapliczkach. Potwierdzono też, że główny bohater Coen wraz z rozwojem swojej wampirzej natury zyska możliwość przemiany w wilka. Materiał sugeruje również, że gra ma otwierać większą sagę, a nie zamykać historię w jednej części.

Wymagania PC w The Blood of Dawnwalker

Najwięcej uwagi przyciągnęła specyfikacja sprzętowa pecetowej wersji. Do rozgrywki w Full HD na wysokich ustawieniach twórcy wskazują co najmniej GeForce RTX 5060 albo Radeon RX 6800 XT. W opublikowanych wymaganiach pojawiła się jednak niejasność dotycząca pamięci VRAM, bo obok karty NVIDII z 8 GB wspomniano też o zapotrzebowaniu na przynajmniej 12 GB.

Dla 1440p i wysokich detali zalecane są GeForce RTX 4070 Ti oraz Radeon RX 7800 XT. Z kolei przy 4K, najwyższych ustawieniach i 60 FPS na liście znalazł się GeForce RTX 5090. Wśród procesorów wymieniono m.in. Intel Core i5-13600K, AMD Ryzen 9 7900X oraz Ryzen 9 7950X. Rebel Wolves zaznacza, że podane konfiguracje dotyczą natywnych rozdzielczości, bez wsparcia upscalingu. Jednocześnie gra ma obsługiwać technologie NVIDIA DLSS i AMD FSR, które pomogą poprawić wydajność.

AMD wspiera The Blood of Dawnwalker

AMD dostarcza zaplecze technologiczne dla prac nad The Blood of Dawnwalker, RPG tworzonego przez polskie studio Rebel Wolves. Studio korzysta ze stacji roboczych z procesorami AMD Ryzen Threadripper do tworzenia kolejnych elementów świata gry, a przy zadaniach wymagających dużej mocy obliczeniowej używa serwerów Dell PowerEdge R6615 z procesorami AMD EPYC 9147F.

Zakres współpracy nie ogranicza się do samego sprzętu. AMD doradza też przy dostosowaniu gry do współczesnej architektury CPU i GPU, co ma usprawniać cały proces produkcyjny.

– Nasza farma komputerowa jest absolutnie krytyczną częścią naszej codziennej pracy, a procesory AMD zapewniły wydajność i niezawodność niezbędne przy silnie zrównoleglonym procesie tworzenia i kompilacji gry. Dały nam one również możliwość zniwelowania wąskich gardeł i ustabilizowania środowiska programistycznego, a także rozwijania infrastruktury wraz z rosnącymi potrzebami studia – powiedział Mariusz Ciukszo, starszy administrator IT w Rebel Wolves.