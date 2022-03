Motive Studios zaczyna nieco śmielej opowiadać o pracach nad Dead Space oraz ich efektach. Niestety, do premiery gry jeszcze daleko.

Remake Dead Space na nowych materiałach

Wprawdzie opinie co do popularnego ostatnio odświeżania gier sprzed lat bywają mocno podzielone, ale zdarzają się wyjątki budzące niewiele kontrowersji. I w tym przypadku mówimy chyba o jednym z nich. Zapowiedź Dead Space Remake (chociaż oficjalny tytuł to po prostu Dead Space) spotkała się z ciepłym przyjęciem, ale w końcu mowa o jednej z najlepszych serii gier akcji w klimatach survival horroru. Dyskutować można o tym, która część była najlepsza, ale i tu większość głosów poszłaby pewnie na pierwszą odsłonę.

Lata minęły jednak nieubłaganie, dziś, choć klimat pozostał, cała otoczka nie robi wrażenia. Odświeżony Dead Space ma temu zaradzić, bo będzie przygotowany pod kątem nowych platform z wykorzystaniem silnika Frostbite. Ma wyglądać i brzmieć znacznie lepiej. I podczas najnowszego pokazu gry skupiono się właśnie na tej drugiej kwestii, na ulepszeniach dźwięku, które zostaną wprowadzone w remake'u, w tym zmianach dotyczących broni oraz otoczenia. Omówiono też system A.L.I.V.E., który kontroluje bicie serca i oddech oraz i formę wypowiedzi Isaaca.

Premiera Dead Space później niż deklarowano

Jednocześnie twórcy zdecydowali się wspomnieć o dacie premiery. Wprawdzie dokładny termin nie był do tej pory wskazywany, ale mówiono o tym roku. Oczekiwanie będzie jednak dłuższe, bo wedle najnowszego komunikatu Dead Space zadebiutuje na początku 2023 roku. Gra zmierza na najmocniejsze platformy sprzętowe, PC oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

Rozczarowani taki obrotem spraw? Przypomnijmy, że niektórzy gracze czekający na remake Dead Space mają spore nadzieje również co do The Callisto Protocol opracowywanego przez Striking Distance Studios, w składzie którego znajduje się kilka osób pracujących wcześniej przy... serii Dead Space. W tym przypadku też powstaje survival horror, który na pierwszych materiałach mocno kusił. Kiedy premiera? Dawno nic o tym projekcie nie słyszeliśmy, aktualne pozostają zatem wcześniejsze wzmianki o tym roku.

