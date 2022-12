The Callisto Protocol to jedna z najgłośniejszych premier tego kwartału, a może i całego 2022 roku. Duchowy spadkobierca Dead Space potrafi budować klimat grozy, jak się okazuje również wymaganiami sprzętowymi – sprawdzamy, czy faktycznie jest tak źle oraz jak wygląda sama gra.

Po tym, jak zachwyciliśmy się The Callisto Protocol w ramach jego recenzji na PS5, przyszła pora na sprawdzenie wersji przeznaczonej na PC. Fabularnie oczywiście się nie różnią, ale od strony technicznej to dwa zupełnie różne światy… Wbrew pozorom problemem nie okazała się być implementacja Ray Tracingu, jak np. miało to miejsce w niedawno testowanej aktualizacji 4.0 do Wiedźmina 3, ale raczej sposób, w jaki gra na PC w swojej premierowej formie realizuje proces „kaszowania” shaderów. O tym jednak nieco więcej za moment – teraz przyjrzymy się samym wymaganiom podanym przez producenta oraz dostępnym ustawieniom graficznym.



Obecnie jest już lepiej, ale taki przekaz zdawała się przekazywać gra na premierę...

Wymagania sprzętowe The Callisto Protocol, czyli cisza przed burzą

Studio Striking Distance do tematu wymagań sprzętowych The Callisto Protocol podeszło w przypadku PC bardzo pragmatycznie, podając tylko te dotyczące grania w rozdzielczości FHD. Biorąc pod uwagę, że w wymaganiach dedykowanych ustawieniom ultra pojawia się topowa karta poprzedniej generacji, można mieć pewne obawy dotyczące grania w wyższych rozdzielczościach – jak się niebawem okaże, całkiem słusznie.

Minimalna konfiguracja sprzętowa (30 FPS, 1920x1080 px, ustawienia B. Niskie):

OS: Windows 10 (64-bit)

procesor: Intel Core i5-8400 lub AMD Ryzen 5 2600

8 GB RAM

karta graficzna: NVIDIA GeForce GTX 1060 lub AMD Radeon RX 580

DirectX: 11

75 GB wolnego miejsca na dysku twardym

Zalecana konfiguracja sprzętowa bez RT (60 FPS, 1920x1080 px, ustawienia B. Wysokie):

OS: Windows 10 (64-bit)

procesor: Intel Core i7-8700 lub AMD Ryzen 5 3600

16 GB RAM

karta graficzna: NVIDIA GeForce GTX 1070 lub AMD Radeon RX 5700

DirectX: 12

75 GB wolnego miejsca na dysku twardym

Zalecana konfiguracja sprzętowa z RT (60 FPS, 3840x2160 px, ustawienia B. Wysokie + śledzenie promieni):

OS: Windows 10 (64-bit)

procesor: Intel Core i9-9900K / AMD Ryzen 9 3900X

16 GB RAM

karta graficzna: GeForce RTX 3080 10 GB / Radeon RX 6900 XT 16 GB

DirectX: 12

75 GB wolnego miejsca na dysku SSD

W oczy rzuca się również polecanie w minimalnych ustawieniach procesora 6-rdzeniowego, co ponownie ma związek z tym, jak gra przez kilkanaście pierwszych dni od premiery realizowała kompilowanie shaderów. W grze dostępne są łącznie 4 predefiniowane zestawy ustawień (niskie, średnie, wysokie oraz ultra), przy czym żaden z tych profili nie aktywuje śledzenia promieni – te trzeba samemu uruchomić z podmenu „oświetlenie”.

Śledzenie promieni w The Callisto Protocol może realizować dwie składowe generowanego obrazu – cienie oraz odbicia. W obu przypadkach jest to dosyć delikatna implementacja albo raczej sama gra nie posiada wiele „odbijających” powierzchni, a cienie dotyczą tylko obiektów ruchomych (większość nadal jest na stałe „wypiekana” w teksturach). To akurat dobra wiadomość dla kart, które gorzej sobie radzą z tą techniką.

Ostatecznie warto zauważyć, że dla każdego innego niż „niski” profilu ustawień obrazu domyślnie aktywowany zostaje upscaling FSR 2 w trybie zbalansowany (niezależnie od wybranej rozdzielczości). Co jeszcze ciekawe, po załadowaniu samej gry jedyne ustawienia graficzne, jakie mamy do wyboru, dotyczą rozdzielczości i gamma (jasności) – oznacza to, że zmiana ustawień będzie wymagała wczytania ostatniego punktu kontrolnego (gra nie posiada zapisów w dowolnym momencie). To może być upierdliwe...



Protagonista nawet mruży oczy podczas uników - tutaj tryb fotograficzny.

Grafika robi wrażenie, choć bywa nierówna

Od strony technicznej mamy tutaj do czynienia z ostatnią wydaną wersją silnika Unreal Engine 4 (a dokładnie to 4.27). Korzysta on po części z funkcji, które domyślnie wprowadza dopiero UE5, a także garściami czerpie z techniki mapowania ruchu oraz mimiki twarzy z pomocą Motion Capture. Postaci w The Callisto Protocol nie są (w większości) wytworem ułańskiej fantazji grafików, tylko wierną kopią znanych Hollywoodzkich aktorów (m.in. Josh Duhamel jako protagonista oraz Karen Fukuhara jako jedna z postaci niezależnych).



Ponownie tryb fotograficzny z fragmentu rozgrywki - to nie jest cut-scenka!

Precyzja, z jaką odwzorowano twarze oraz stroje tych postaci, zaciera granice między filmem a grą i oglądanie licznych cut-scenek, renderowanych w czasie rzeczywistym przez silnik gry, jest prawdziwą ucztą dla oczu. Niestety tej dbałości o detale nieco zabrakło w przypadku niektórych innych aspektów grafiki. Często zdarza się natrafić na obiekty składające się z bardzo małej ilości wierzchołków i dodatkowo pokryte bardzo niskiej jakości teksturą, co w kontraście do modelu postaci razi szczególnie mocno.



Jakość niektórych tekstur przywołuje wspomnienia z Half-Life 2 :)

Gra rozpieszcza nas bardzo intensywnym stosowaniem efektów wolumetrycznych (jak mgła/dym) oraz takimi detalami, jak ugniatający się śnieg. Sama sceneria jest również bardzo zróżnicowana, choć jednocześnie utrzymana w spójnym ciężkim klimacie. Ustawienia graficzne, o których pisaliśmy wyżej, nie wpływają w sposób drastyczny na jakość rozgrywki (w przeciwieństwie do poziomu jej trudności – ustawienia niskie i średnie są baaaardzo mroczne, co nie ułatwia walki i eksploracji), ale już istotnie zmieniają poziom płynności.

Porównanie ustawień Niskich do Ultra + maksymalny Ray Tracing

Porównanie ustawień Średnich do Ultra + maksymalny Ray Tracing

Porównanie ustawień Wysokich do Ultra + maksymalny Ray Tracing

Porównanie ustawień Ultra do Ultra + maksymalny Ray Tracing

Jak widać (albo raczej ledwo widać), aktywowanie Ray Tracingu nie zmienia w tym przypadku diametralnie oprawy graficznej, choć w tej kwestii statyczne zrzuty ekranów są dla tej techniki (jak zwykle) nieco krzywdzące – ostatecznie to właśnie dynamika cieni i odbić realizowanych przez śledzenie promieni jest ich największą zaletą. Ustawienia ultra bez RT są miejscami nieco zbyt statyczne, a także w niektórych lokalizacjach (z błyszczącą podłogą) tracą sporo na realizmie, ale ogólnie nie jest to gra, w której faktycznie aktywowanie Ray Tracingu zupełnie odmienia wrażenia z gry.

Galeria zdjęć w pełnej rozdzielczości do ręcznej analizy (2560x1440 px)



Ustawienia (od lewej) Niskie, Średnie, Wysokie, Ultra oraz Ultra z RT

Na czym testowaliśmy The Callisto Protocol

Testy w grach wykonaliśmy na kartach obecnie dostępnych w sklepach oraz kilku dodatkowych starszych generacji (z naszego magazynu). Platforma testowa to dobrze znany zestaw z premierowych testów kart graficznych.

Nasza platforma testowa:

W czasie testów używaliśmy systemu Windows 11 21H2 oraz najnowszych sterowników dostępnych na dzień 17.11.2022, tj. Adrenaline 22.11.1 dla kart AMD oraz Game Ready 526.98 dla kart NVIDII. Oficjalnie obie wersje sterownika posiadały już optymalizację do testowanej gry, ale sama gra naturalnie była testowana bez "day-one" patch.

Samą grę testowaliśmy już w dniu premiery (nie udało się wcześniej otrzymać klucza), zatem już z pierwszymi łatkami. Niestety wtedy wrażenia z gry były bardzo przeciętne, ze względu na trapiący ten tytuł problem z kompilowaniem się na bieżąco (podczas gry!) shaderów. Objawiało się to w ten sposób, że gra potrafiła nawet na 0,5 s zatrzymać animację, jak tylko na scenie miało pojawić się coś nowego. Całkowicie psuło to klimat, zwłaszcza filmików renderowanych w czasie rzeczywistym.



Gra potrafi przestraszyć, ale efekt ten całkowicie psuje (albo raczej psuło przed najnowszymi łatkami) przycinanie animacji w chwilach takich "niespodzianek"...

Problem ten pogłębiał się wraz ze spadkiem wydajności naszego procesora – przykładowo Intel Core i5-4690K potrafił nawet na dwie sekundy zatrzymać animację! Podczas samej gry też całkowicie psuło to zabawę – wszystkie tzw. „Jump Scares”, czyli niespodziewanie straszące momenty były momentalnie przerywane takim przycinaniem animacji (niezależnie od ustawień i sprzętu). Jak na ironię, efekt ten był mniej odczuwalny, gdy graliśmy z aktywnym śledzeniem promieni – wtedy część cieni realizowana przez RT nie wymagała kompilacji…

Obecnie po trzech lub czterech dużych aktualizacjach gra w końcu wykonuje prekompilację shaderów zaraz po uruchomieniu menu głównego (albo nawet wcześniej), dzięki czemu w samej grze udało się niemal całkowicie wyeliminować te najgorsze przycięcia. Niestety sam FrameTime (czas generowania klatki) nadal nie jest idealnie równy, gdy gramy w klasycznej rasteryzacji, co objawia się dosyć niskim odczytem Low 1% FPS na wykresach poniżej. Wszystkie wyniki pochodzą z aktualizacji wypuszczonej 15 grudnia.

Testy kart w The Callisto Protocol bez śledzenia promieni

Jako że część kart nie obsługuje Ray Tracingu albo zwyczajnie jest zbyt słaba, aby z niego korzystać, to zaczniemy od sprawdzenia, jak wypada płynność bez tej funkcji. Tu również zbadamy niższe z profili ustawień, bardziej adekwatne dla tych starszych kart.

The Callisto Protocol - 1080p, ustawienia Niskie

[FPS], RT OFF, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 147

92 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

KFA2 1-Click OC 128

70 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 122

77 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 94

54 AMD Radeon RX 5700

ASUS TUF OC 88

52 Intel ARC A750

Intel ref. 85

46 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 68

27 NVIDIA GeForce GTX 970

ASUS STRIX 41

16 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti

MSI Ventus 28

10 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

The Callisto Protocol - 1080p, ustawienia Średnie

[FPS], RT OFF, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 111

71 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

KFA2 1-Click OC 96

62 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 84

57 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 68

44 Intel ARC A750

Intel ref. 66

43 AMD Radeon RX 5700

ASUS TUF OC 62

39 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 49

21 NVIDIA GeForce GTX 970

ASUS STRIX 30

11 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti

MSI Ventus 20

8 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

The Callisto Protocol - 1080p, ustawienia Ultra

[FPS], RT OFF, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 162

108 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 132

85 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 126

62 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 113

58 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 109

72 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 97

62 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 89

50 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 73

44 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

KFA2 1-Click OC 61

39 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 53

33 Intel ARC A750

Intel ref. 47

28 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 44

28 AMD Radeon RX 5700

ASUS TUF OC 40

23 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 32

17 NVIDIA GeForce GTX 970

ASUS STRIX 17

3 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Niestety, ale granie na archaicznym lub bardzo budżetowym sprzęcie okazuje się raczej nierealne w przypadku The Callisto Protocol. Absolutne minimum do ustawień najniższych to w zasadzie GTX 1060 i RX 580 (patrząc po wynikach GTX 1070), lub (z obecnie dostępnych kart) RX 6600 i RTX 3050 – ogólnie karty z 4 GB vRAM raczej odpadają, jeżeli zależy nam na płynnej rozgrywce. Do grania na wysokich ustawieniach (ultra, ale bez RT) dopiero karty klasy GeForce RTX 3060, Radeon RX 6700 oraz ARC A750 można uznać za godne polecenia.

The Callisto Protocol - 1440p, ustawienia Ultra

[FPS], RT OFF, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 142

94 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 108

71 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 100

53 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 89

47 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 89

58 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 76

50 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 72

34 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 58

36 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

KFA2 1-Click OC 48

28 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 42

23 Intel ARC A750

Intel ref. 38

21 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 34

21 AMD Radeon RX 5700

ASUS TUF OC 31

17 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 26

11 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

The Callisto Protocol - 2160p, ustawienia Ultra

[FPS], RT OFF, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 97

60 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 67

44 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 62

36 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 58

36 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 53

26 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 50

31 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 45

18 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 36

16 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 26

13 Intel ARC A750

Intel ref. 24

12 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 21

13 AMD Radeon RX 5700

ASUS TUF OC 19

8 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Podnoszenie rozdzielczości jeszcze bardziej podbija poprzeczkę i do grania w QHD minimalnym rozsądnym wyborem będzie RTX 3070 Ti oraz (prawdopodobnie) RX 6800. Jeżeli chcemy utrzymać stabilnie ponad 60 FPS, to już tutaj trzeba się skierować po nowego RTX 4080. Natomiast w 4K tylko RTX 4090 był w stanie zapewnić idealną płynność animacji. Jako minimum do grania w takich ustawieniach trzeba traktować RTX 3080 Ti lub RX 7900 XT. A przypominamy, że to nadal pomiary BEZ śledzenia promieni…

Aktywowanie Ray Tracingu zmienia The Callisto Protocol w prawdziwy horror – to istna rzeź na kartach graficznych!

Chcąc podziwiać grę w pełnej krasie, zatem po aktywowaniu śledzenia promieni, należy nastawić się mentalnie na pewne kompromisy w kwestii płynności animacji. W FHD dwa nowe GeForce RTX 4000 oraz (ku naszemu wielkiemu zaskoczeniu!) najnowsze Radeony RX 7900 radzą sobie dosyć dobrze, czego nie można powiedzieć o kartach z poprzednich generacji – RTX 3090 Ti zmaga się, aby dobić do średnich 60 FPS, a te absolutne minimum, czyli stabilne 30 1% Low FPS osiągają dopiero RTX 3080 oraz RX 6900. Teoretycznie grać można nawet na RTX 3060 Ti oraz RX 6700 XT, ale tu trzeba liczyć się ze spadkami poniżej „kinowych” 24 FPS w krytycznych momentach.

The Callisto Protocol - 1080p, ustawienia Ultra

[FPS], RT ON, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 87

65 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 72

55 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 72

44 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 66

40 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 57

38 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 53

40 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 51

31 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 43

26 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

KFA2 1-Click OC 37

21 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 32

23 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 27

21 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 19

9 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

The Callisto Protocol - 1440p, ustawienia Ultra

[FPS], RT ON, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 71

53 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 55

36 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 55

36 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 50

33 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 45

25 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 40

32 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 40

22 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 32

17 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

KFA2 1-Click OC 29

15 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 24

17 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 19

16 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

The Callisto Protocol - 2160p, ustawienia Ultra

[FPS], RT ON, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 46

28 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 33

23 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 33

21 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 29

22 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 27

19 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 24

18 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 23

12 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Podbicie rozdzielczości, jak widać, nie wyszło kartom na dobre – w QHD tylko RTX 4090 przebija średnio 60 FPS, a relatywnie dobrze gra się dopiero na RTX 3090 Ti i nowych Radeonach RX 7900. Po wybraniu rozdzielczości UHD nawet majestatyczny RTX 4090 musiał się pochylić, oferując średnio znacznie poniżej 60 FPS i ze spadkami do 28 FPS. Nowe Radeony oraz RTX 4080 są na granicy akceptowalnej płynności, ale warto odnotować, że RX 7900 XTX pokonał tu RTXa 4080!

FSR 2 przybywa na ratunek! Tylko pamiętajcie, aby zrestartować grę…

Zwykle granie z aktywnym śledzeniem promieni kojarzymy ze wspomaganiem się upscalingiem w formie DLSS lub jego darmowych odpowiedników FSR i XeSS, które obecnie w praktyce dają lepszą jakość obrazu od klasycznego wygładzania TAA. The Callisto Protocol, co prawda, nie implementuje wiodącej obecnie w tej kwestii technologii NVIDII, ale pozwala ratować wydajność z pomocą FSR 2.0. Ku naszemu zaskoczeniu, pierwsze testy wykazały absolutne zero zysku wydajności, ale również brak różnic w jakości obrazu, nawet w trybie performance – wniosek prosty – funkcja nie działa :) Okazuje się jednak, że konieczne jest zrestartowanie gry po zmianie tych ustawień, aby te weszły w życie, o czym samo menu gry nijak nie informuje…

The Callisto Protocol - 1440p z upscalingiem, ustawienia Ultra bez RT

[FPS], AMD RX 7900 XT, wbudowany benchmark, więcej=lepiej

FSR 2 Wydajność 150,0

41,0 FSR 2 Balans 141,0

38,0 FSR 2 Jakość 133,0

37,0 TAA 113,0

45,0 Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS

The Callisto Protocol - 1440p z upscalingiem, ustawienia Ultra z aktywnym RT

[FPS], AMD RX 7900 XT, wbudowany benchmark, więcej=lepiej

FSR 2 Wydajność 100,0

64,0 FSR 2 Balans 97,0

62,0 FSR 2 Jakość 93,0

54,0 TAA 77,0

35,0 Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS

Zysk z wydajności potrafi być całkiem duży, a przy tym jakość obrazu jest nadal trudna do rozróżnienia względem zwykłego TAA nawet w trybie „Zbalansowany”, gdy gramy w 4K oraz w trybie Quality dla rozdzielczości 1440p. Polecamy zatem korzystać z tej funkcji (zwłaszcza gdy gramy w 4K z aktywnym śledzeniem promieni). Jedyna wada to nieco większe spadki 1% Low FPS, gdy nie używamy RT, ale nie na tyle, aby się tym przejmować.

Porównanie FSR 2 Jakość do zwykłego TAA

Porównanie FSR 2 Balans do zwykłego TAA

Porównanie FSR 2 Wydajność do zwykłego TAA

Galeria zdjęć w pełnej rozdzielczości do ręcznej analizy (2560x1440 px)



Od lewej Natywne 1440p z TAA, a następnie FSR 2 w trybach: Jakość, Balans oraz Wydajność.

Jaki procesor do The Callisto Protocol? Nowoczesny…

Wymagania minimalne stanowczo odradzały używanie 4-rdzeniowych jednostek, choć w praktyce, po łatce rozprawiającej się z kompilacją shaderów w samej grze, nie jest to już aż tak oczywiste. Z całą pewnością gra dużo lepiej działa na świeżych jednostkach, co wynika z tego, jak bardzo obciąża głównie 1-2 wątki. Realnie grając w 4K, z aktywnym śledzeniem promieni i bez FSR nasz RTX 4090 nie był w pełni obciążony… (pomimo iż klatkarz spadał już poniżej 60 FPS). Nie jest to niestety wzór do naśladowania w kwestii optymalizacji użycia CPU.

Test procesorów w najwyższych ustawieniach z Ray Tracingiem

RTX 4090, 1920x1080 px, więcej = lepiej

Intel Core i9-12900KS 87

69 Intel Core i7-12700K 86

67 Intel Core i5-12600K 86

65 Intel Core i5-12400F 81

61 Intel Core i3-12100F 79

57 Intel Core i5-8400 66

45 Intel Core i5-4690 41

29 Legenda: średni FPS

1% low FPS

W The Callisto Protocol pograsz z 8 GB, ale stanowczo lepiej mieć 16 GB RAM…

Testowanie omawianej gry na czystym systemie Windows 11 objawiało się zajmowaniem 12-13 GB pamięci systemowej. Testy na 16 GB obniżyły to zużycie do 11-12 GB, bez wpływu na płynność rozgrywki. Z kolei test z 8 GB RAM już nieco obniżył minimalny FPS, ale nie na tyle, aby z tego powodu panikować. Innymi słowy da się grać z 8 GB RAM, ale tylko jeżeli przed uruchomieniem gry zamkniecie wszystkie inne aplikacje, normalnie uruchomione w tle.

Jaka karta graficzna i procesor będą potrzebne do grania w The Callisto Protocol?

Nasze testy można podsumować stwierdzeniem, że oto mamy godnego przeciwnika gry Cyberpunk 2077 w kontekście gnębienia kart graficznych. W 4K Callisto Protocol oferuje tylko o 5% wyższą wydajność od tego (nie)sławnego dzieła CDProjekt RED. Jest przy tym znacznie mniej okazały pod względem użycia śledzenia promieni, a także nie jest grą z otwartym światem, co zwykle podnosi wymagania. Co więcej, The Callisto Protocol nawet bez aktywacji śledzenia promieni nadal nie pozostawia suchej nitki na kartach z niskiego segmentu, wyposażonych w 4 GB vRAM.



The Callisto Protocol jest grą korytarzową, ale często trafiają się większe areny, po których chwilkę krążymy.

Stan, w jakim gra jest obecnie (po łatce z 15 grudnia – wydanej blisko 2 tygodnie po premierze!), jest już realnie grywalna na sprzęcie ze średniego segmentu i z czystym sumieniem możemy polecić jej zakup oraz ogranie – abstrahując już od kwestii technicznych, jest to nadal bardzo dobry tytuł z ciekawą fabułą i dającą masę frajdy mechaniką. Szkoda jedynie, że gracze PC-towi nie mogli się grą należycie cieszyć od samej premiery.



Tak zapewne wygląda typowy RTX 2060 widząc, że aktywujesz Ray Tracing ;)

Obecnie, aby dobrze bawić się z grą w FHD na wysokich ustawieniach wystarczy GeForce RTX 3060, Radeon RX 6600XT lub nawet Intel ARC A750 – mowa zatem o kartach kosztujących poniżej 2000 zł. Zabawa z aktywnym śledzeniem promieni lub w wyższych rozdzielczościach to już domena kart z wysokiej półki, a łącząc te dwie cechy na placu boju zostają już tylko karty najnowszej generacji (nowe Radeony wypadają w tym tytule wyjątkowo dobrze, co może mieć związek z logo AMD widocznym przed wczytaniem się gry ;)). Procesor klasy Core i5-8400F jest już wystarczający, aby dobrze się z grą bawić, ale do mocniejszych kart lepiej doposażyć się w jednostkę produkowaną po 2020 roku.

Grę The Callisto Protocol na potrzeby niniejszego testu otrzymaliśmy bezpłatnie od firmy PLAION POLSKA.