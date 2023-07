Tegoroczny San Diego Comic-Con stał się okazją do uchylenia rąbka tajemnicy w przedmiocie głośnego prequela, a zarazem spin-offa “Johna Wicka” – “The Continental”. Dokładna data premiery na platformie Peacock już znana. Co z tą na Amazon Prime Video?

The Continental – dokładna data premiery

Pierwszy odcinek “The Continental” zadebiutuje na Peacock 22 września. Kolejne dołączą do niego 29 września i 6 października. Każdy z nich potrwa około 90 minut.

A co z polską premierą? Prawo do międzynarodowej dystrybucji tytułu uzyskał Amazon Prime Video. Na ten moment nie wiadomo jednak, czy zadebiutuje on równolegle również na zagranicznych rynkach.

The Continental – o czym opowie?

Osadzona w latach siedemdziesiątych, 3-częściowa seria zaprezentuje historię tytułowego, nowojorskiego hotelu oraz jego włodarza – Winstona Scotta. Podczas premiery poznacie jego drogę do samego serca przestępczego półświatka oraz przeszłość, która ją naznaczyła. Uzyskacie również odpowiedzi na pytania, których do tej pory mogliście się jedynie domyślać, jako że stanowiły tło dla pierwszoplanowej opowieści.

Podczas San Diego Comic-Con 2023 zaprezentowano na miejscu pierwsze sceny z serialu, spośród których szczególne uznanie zdobyły te, skupiające się na akcji. Poziom “Johna Wicka” ma być w tym zakresie utrzymany.

Obsada prequela

Pierwsze skrzypce w serialu gra młodsza wersja Winstona Scotta, w którego w filmach wcielał się Ian McShane. W “The Continental” jego postać ma z kolei twarz Colina Woodella ("Stewardesa").

Do zamiany dojdzie również w przypadku Charona. Zmarły w tym roku Lance Reddick ustępuje tu miejsca Ayomide’owi Adegunowi.

W obsadzie znaleźli się także: Mel Gibson, Katie McGrath, Nhung Kate i Jessica Allain.

Źródło: Variety, Peacock