20th Century Studios udostępniło przerażającą zapowiedź thrillera „The Creator”. Jak prezentuje się mroczna wizja świata, w którym sztuczna inteligencja stała się przeciwnikiem ludzkości?

The Creator to thriller science fiction w reżyserii Garetha Edwardsa. Tym razem twórca „Monsters” z 2010 roku i hollywoodzkiej odsłony „Godzilli” z 2014 roku zainspirowały wszystkie ludzkie obawy przed sztuczną inteligencją.

Zapowiedź The Creator

Opowiadana w „The Creator” historia toczy się wokół wojny pomiędzy ludzkością, a przerażającą sztuczną inteligencją. Nowy wymiar walki dobra ze złem zapowiada się na pesymistyczną wizję możliwości ludzi, a zwiastun obiecuje dużo akcji, broni i maszyn AI.

Kiedy premiera The Creator

The Creator będzie można zobaczyć w kinach. Światowa premiera zaplanowana jest na się 29 września, a w Polsce film zadebiutuje 6 października. Scenariusz The Creator to autorskie dzieła Edwardsa i Chrisa Weitza. Na ekranach pojawią się Gemma Chan, Ken Watanabe, Sturgill Simpson, Madeleine Yuna Voyles i Allison Janney.

Źródło: YouTube