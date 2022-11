Już jutro pojawi się kolejna gra Supermassive Games z cyklu The Dark Pictures Anthology. Jak się okazuje, niektórzy gracze już dotarli do sekretnego zakończenia, które pozwala obejrzeć krótki zwiastun następnej części serii.

Powstaje kolejna część The Dark Pictures Anthology

Przed nami premiera The Dark Pictures: The Devil in Me. To kolejna część z antologii Dark Pictures - wydane zostały już takie tytułu jak Man of Medan, Little Hope i House of Ashes. Nie są one jednak ze sobą powiązane, dlatego też, nawet jeśli ktoś nie miał styczności z powyższymi produkcjami, będzie mógł spokojnie zagrać w najnowszą odsłonę serii.

Podobnie będzie się działo w przypadku kolejnej produkcji studia Supermassive Games z cyklu. Niektórzy gracze odblokowali już w The Devil in Me dostęp do sekretnego zakończenia, dzięki któremu możliwe jest obejrzenie zwiastuna następnej odsłony serii. Tym razem twórcy zamierzają wysłać graczy w kosmos.

The Dark Pictures: Directive 8020 będzie pierwszą częścią drugiego sezonu The Dark Pictures Anthology. Zwiastun nie odkrywa zbyt dużo tajemnic, jednak można z niego wywnioskować, że fabuła gry prawdopodobnie będzie miała miejsce w odległej przyszłości, na uszkodzonym statku kosmicznym Cassiopeia. Jeden z członków załogi, z niewiadomego powodu, będzie chciał zabić swojego kolegę. Na ten moment nie ma oficjalnej zapowiedzi, dlatego też na dalsze szczegóły trzeba będzie jeszcze zaczekać.

The Dark Pictures: Directive 8020 - zwiastun

Źródło: youtube, thedarkpictures.com