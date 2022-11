Supermassive Games, studio znane z takich horrorów jak Until Dawn czy mrocznej antologii The Dark Pictures, zaprezentowało swoją kolejną produkcję. Wygląda na to, że The Dark Pictures: Switchback VR zapewni porządną dawkę adrenaliny.

The Dark Pictures: Switchback VR - zwiastun

Supermassive Games nie próżnuje - w czerwcu ukazał się interaktywny horror The Quarry i jeszcze w tym miesiącu premierę będzie miało The Dark Pictures Anthology - The Devil in Me. Wczoraj natomiast pojawiła się zapowiedź kolejnej gry brytyjskiego studia, przeznaczonej na VR. The Dark Pictures: Switchback VR ma być najbardziej koszmarną strzelankę VR w stylu roller coaster horror, wzbogaconą o innowacyjne funkcje PlayStation VR2 i osadzoną w złowrogim świecie The Dark Pictures.

Gracze będą mogli wybrać się na przejażdżkę złowieszczą kolejką „z piekła rodem". Po drodze napotkają na statek widmo, zniekształcone zjawy i demoniczne wcielenia czarownic z XVII-wiecznej Nowej Anglii. Oprócz tego czas będą „umilać" wampiry uwięzione pod pustynią i sadystyczny seryjny morderca z hotelu World's Fair Hotel. W grze zostanie wykorzystana funkcja Eye Tracking (twórcy zapowiadają, że dzięki temu każdy ruch i wszystko to, co widzisz, będzie oznaczać granicę między życiem a śmiercią):

Dzięki śledzeniu wzroku gogli PS VR2 stworzyliśmy wrogów, którzy poruszają się tylko wtedy, gdy mrugniesz. Usłyszysz też demony szepczące ci do ucha dzięki dźwiękowi 3D PS5. To Twój osobisty koszmar, w którym każdy utwór ma wiele przerażających ścieżek.

Kiedy premiera The Dark Pictures: Switchback VR?

Zgodnie z kartą gry w sklepie PlayStation, The Dark Pictures: Switchback VR ukaże się 22 lutego 2022 roku. Tytuł można już dodać do swojej listy życzeń.

Źródło: youtube, playstation