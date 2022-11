Wielkimi krokami zbliża się premiera kolejnej części z antologii The Dark Pictures studia Supermassive Games. W sieci zaprezentowano nowe materiały dotyczące gry - tym razem możemy zapoznać się bliżej z bohaterami nadchodzącego horroru.

The Devil in Me - najnowszy zwiastun z bohaterami

Zaledwie kilka dni temu Supermassive Games zapowiedziało swoją kolejną grę, czyli The Dark Pictures: Switchback dedykowaną goglom PS VR2. Na premierę przyjdzie nam poczekać do przyszłego roku, jednak fani mrocznej antologii mają do sprawdzenia jeszcze jedną produkcję twórców takich hitów jak Until Dawn czy The Quarry. The Dark Pictures Anthology: The Devil in me zadebiutuje już za dwa tygodnie, dlatego też warto wcześniej poznać bohaterów gry w najnowszym zwiastunie:

Fabuła będzie rozgrywać się w replice hotelu amerykańskiego seryjnego zabójcy, H.H. Holmesa. To właśnie tam zostaje zaproszona grupa filmowców, która będzie miała za zadanie nakręcenie nowego odcinka serialu dokumentalnego. Wśród gwiazdorskiej obsady znaleźli się Paul Kaye (Charlie Lonnit), Jessie Buckley (Kate Wilder), Fehinti Balogun (Mark Nestor), Gloria Obianyo (Jamie Tiergan) i Nikki Patel (Erin Keeman). Zwiastun pokazuje wszystkie postaci ginące w brutalny sposób, dzięki czemu można poznać konsekwencje źle podjętych decyzji.

Kiedy premiera The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me?

Gra zadebiutuje 18 listopada 2022 roku i trafi na pecety oraz konsole PS5, PS4, Xbox One i Xbox Series X/S. Na Steamie, a także w sklepach PlayStation Store i Microsoft produkcja dostępna jest w przedsprzedaży za 169 zł.

Źródło: youtube, steam