Przedstawiciele Bandai Namco podczas targów Gamescom potwierdzili datę premiery The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me. Pojawił się również nowy zwiastun gry. Kiedy będziemy mogli zagrać w finał pierwszego sezonu antologii Dark Pictures?

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me – nowy zwiastun

Dla każdego fana najlepszych gier-horrorów mamy dobrą wiadomość - The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me ukaże się, zgodnie z zapowiedziami, jesienią. Będzie to już czwarta część antologii Dark Pictures. Poprzednie tytuły z serii to Man of Medan, Little Hope oraz House of Ashes, acz nie są one ze sobą powiązane i nie trzeba ich znać, aby zagrać w nową część.

Jak prezentuje się gra, można było obejrzeć podczas konferencji Gamescom 2022. Poniżej najnowszy zwiastun:

W grze poznajemy grupę filmowców, zaproszonych do repliki hotelu amerykańskiego seryjnego zabójcy, H.H. Holmesa. Jak się okazuje, kręcenie nowego odcinka serialu dokumentalnego w Zamku Morderstw nie jest dobrym pomysłem i wkrótce rozpoczyna się prawdziwy horror.

W finale sezonu pojawi się trochę nowości. Postaci będą mogły nosić przy sobie ekwipunek, rozwiązywać zagadki z wykorzystaniem narzędzi oraz mieć więcej możliwości. Bohaterowie będą mogli między innymi wspinać się i skakać. W produkcję będzie można grać w pojedynkę lub w trybie dla wielu graczy, zarówno online, jak i offline.

Kiedy premiera gry?

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me pojawi się 18 listopada 2022 roku. Gra trafi na PC oraz konsole: PS5, PS4, Xbox One i Xbox Series X/S.

Czekacie na The Devil in Me? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: youtube, bandainamcoent.eu