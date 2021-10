Słyszeliście już o The Day Before? Jeśli nie, to chyba warto to zmienić, bo zapowiada się naprawdę ciekawa propozycja. Przynajmniej jeśli sympatyzujecie z MMO i klimatami postapo.

The Day Before z datą premiery na PC

Pierwszy raz o The Day Before wspominaliśmy kilka miesięcy temu, przy okazji pojawienia się fragmentów rozgrywki oraz ujawnienia wymagań sprzętowych. Teraz też opublikowano materiał wideo promujący grę, ale nie krótkie fragmenty rozgrywki są tu najistotniejsze, a dwie przekazane przez twórców informacje.

Przede wszystkim poznaliśmy dokładną datę premiery. Jeszcze trochę trzeba będzie poczekać, ponieważ The Day Before ma trafić w ręce graczy 21 czerwca 2022 roku. Jest to termin, który dotyczy PC, przez długi czas jedynej oficjalnie potwierdzonej platformy docelowej. Ostatecznie gra ma pojawić się również na konsolach Xbox i PlayStation najnowszej generacji. Tyle tylko, że tu premiera odbędzie się później, póki co nie wiemy kiedy konkretnie.

MMO w postapokaliptycznym świecie

Materiały wideo promujące The Day Before zebrały już sporo pozytywnych komentarzy. To survivalowe MMO z otwartym światem, które od samego początku porównywane jest do The Last of Us czy Days Gone połączonych z The Division 2. Kluczem do przetrwania będzie nie tylko umiejętność zdobywania żywność, broni i samochodów, ale też radzenia sobie z zombie. Nieznany wirus w wizji twórców mocno zmienił bowiem Ziemię i większość jej mieszkańców. Wprawdzie można będzie robić to samemu, ale twórcy nie ukrywają, że całość tworzona jest głównie z myślą o współpracy z innymi graczami.

Pracami nad The Day Before zajmuje się studio Fntastic, które liczy na większy rozgłos. Być może niektórzy kojarzą jednak tę ekipę z racji wydanego w 2018 roku Dead Dozen.

Źródło: Fntastic