Premiera gry The Day Before odbędzie się dużo później niż początkowo obiecywano. Twórcy mają jednak solidne wytłumaczenie.

Premiera The Day Before dopiero w 2023 roku

W ostatnim czasie na temat The Day Before nie mówiło się wiele. Niektórzy mieli pewnie nadzieję, że twórcy po cichu kończą prace i przygotowują się na premierę, która miała odbyć się 21 czerwca. Miała, ponieważ termin jest już nieaktualny.

W wydanym komunikacie przekazano, iż The Day Before zaliczy opóźnienie. I będzie ono całkiem spore. MMO z elementami survivalu szykowane przez studio Fntastic trafi w ręce graczy dopiero w 1 marca przyszłego roku. O ile przynajmniej tych założeń uda się dotrzymać, a tego przy mimo wszystko dość odległym terminie nie można być pewnym.

The Day Before na silniku Unreal Engine 5

Dlaczego zdecydowano się na taki krok? W tym przypadku powody są bardzo konkretne. Okazuje się, że zdecydowano się przenieść The Day Before na silnik Unreal Engine 5, co rzecz jasna nie będzie mogło stać się z dnia na dzień. Gra już wcześniej była określana jako połączenie The Last of Us i The Division, które przyciąga dobrą oprawą wizualną. Teraz oczekiwania związane z tym elementem będą pewnie jeszcze większe.

„Miliony ludzi dodały The Day Before do swojej listy życzeń, czyniąc The Day Before jedną z najbardziej oczekiwanych gier na świecie. Czując i rozumiejąc wielką odpowiedzialność, przed którą stoimy, z ogromną wdzięcznością w naszych sercach, mamy przyjemność ogłosić, że The Day Before przechodzi na nową technologię Unreal Engine 5! Przejście na bardziej zaawansowany i dostosowany do otwartych światów silnik sprawi, że rozgrywka w The Day Before jeszcze bardziej fantastyczna.”

Czekacie? The Day Before zmierza na PC oraz konsole Xbox Series X, Xbox Series S i PlayStation 5.

Źródło: ign