Czyżby kryzys w świecie Marvela został na dobre zażegnany? Tego jeszcze nie wiemy, jednak rewelacyjny wynik “Deadpool & Wolverine” udowadnia, że uniwersum wciąż potrafi zaskoczyć.

Deadpool & Wolverine – rekordowy box office

“Deadpool & Wolverine” – najnowszy film ze świata Marvela – to reprezentant kategorii wiekowej “R”, a zatem produkcja zawierająca treści nieodpowiednie dla widzów poniżej 17. roku życia. W naturalny sposób już na wstępie ogranicza to do pewnego stopnia możliwość dotarcia z treścią do szerokiej widowni. Mimo to mamy jednak spektakularny rekord.

Na 23 dni od premiery "Deadpool & Wolverine" zyskał miano najbardziej kasowego filmu z kategorią wiekową R w historii kina. Zdeklasował w ten sposób dotychczasowego złotego medalistę – “Jokera” (1 078 958 629 $) – a także ubiegłoroczny hit “Oppenheimer” (975,440,031 $). Aktualnie na koncie produkcji widnieje wynik 1 085 616 895 $, co daje jej drugie miejsce w zestawieniu światowego box office 2024 (za "W głowie się nie mieści 2") – a na tym z pewnością nie koniec.

Rekord “Deadpool & Wolverine” jest wart odnotowania tym bardziej, że próg miliarda dolarów wpływów pozostawał dla kina superbohaterskiego nieosiągalny od czasu premiery “Spider-Man: Bez drogi do domu”.

Tak znaczącym sukcesem postanowił podzielić się w swoich mediach społecznościowych szef Marvel Studios, Kevin Feige:

Dzięki za uczynienie pierwszego filmu Marvel Studios z kategorią wiekową R największym hitem w historii. To fantastyczne widzieć, że widzowie pokochali ten film w równym stopniu, jak my wszyscy uwielbialiśmy go tworzyć. Wszystkie te rozmowy były tego warte!

Deadpool & Wolverine – o czym jest nowy film Marvela?

Jeśli jeszcze nie mieliście okazji udać się do kina na “Deadpool & Wolverine”, pozwólcie, że przybliżymy Wam zarys historii, którą pokochali widzowie.

Wade Wilson postanawia na dobre rozstać się z Deadpoolem. Wtem jednak do zmiany planów zmusza go troska o losy przyjaciół, rodziny i całego świata. Aby stawić czoła zagrożeniu, prosi o pomoc początkowo sceptycznego i nieufnego Wolverine'a.

W rolach głównych: Ryan Reynolds i Hugh Jackman. Film wyreżyserował Shawn Levy (“Stranger Things”, “Światło, którego nie widać”, “Noc w muzem”).

Źródło: Deadline