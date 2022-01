The Wayward Realms, czyli nowa gra od twórców The Elder Scrolls Arena i Daggerfall właśnie ukazała się na nowym zwiastunie. Udostępniony materiał, choć nie pokazuje nam materiałów z rozgrywki, buduje mroczny, pełen niepewności klimat.

Wygląda na to, że fani serii The Elder Scrolls nie będą mogli narzekać na brak gier, które utrzymane będą w podobnym klimacie. Wystarczy tutaj wspomnieć chociażby o Avowed – nowym projekcie, nad którym pieczę sprawuje Obsidian Entertainment. Nie jest to jednak jedyna produkcja, która przypominać będzie TES, bowiem studio OnceLost Games, na którego czele stoją Ted Peterson i Julian LeFay pracują nad grą The Wayward Realms. Choć produkcja została zapowiedziana już swego czasu, to od tamtej pory twórcy nie udostępniali za wiele informacji na jej temat. Na szczęście w sieci ukazał się właśnie nowy zwiastun, który możecie obejrzeć poniżej.

Zobacz nowy zwiastun gry The Wayward Realms:

The Wayward Realms – główne założenia

The Wayward Realms ma być grą RPG z otwartym światem, gdzie (jak opisują sami twórcy) podejmowane przez nasz decyzje będą mogły znacząco wpłynąć na bieg historii. Akcja rozgrywa się na ponad stu realistycznych wyspach, znanych jako Archipelag, gdzie dziesiątki frakcji walczą o wpływy i władzę. Królestwa starają się utrzymać swoją dominację, a nowicjusze dążą do zajęcia miejsca na szczycie. Naszym głównym zadaniem będzie osiągnąć znaczącą pozycje w tym okrutnym świecie. Aby tego dokonać należy najpierw udowodnić swoją wartość, walcząc z najemnikami, potworami, duchami i demonami. W poszukiwaniu sławy i fortuny przemierzymy różnorodne krainy, odwiedzimy złowrogie lochy i królestwa pełne ludzi, elfów, orków, krasnoludów i kilku innych niezwykłych ras.

Kiedy premiera gry The Wayward Realms?

Choć o samej produkcji na ten moment wiemy dosyć sporo, to niestety twórcy nie ujawnili, kiedy możemy spodziewać się premiery gry. Swego czasu na swoim profilu w serwisie Twitter udostępnili informację, że sama produkcja zajmie pewnie kilka dobrych lat, więc na rychłą premierę nie ma co liczyć. Pozostaje jedynie cierpliwie czekać.

Ciekaw jestem, czy podoba Wam się The Wayward Relms? Ja osobiście nie mogę doczekać się już kolejnych informacji, bo produkcja zapowiada się naprawdę wyśmienicie. Dajcie znać w komentarzach!

Źródło: Steam, The Wayward Realms, GamesRadar+