Mało Wam gier typu souls-like? Jeśli tak, to koniecznie powinniście zainteresować się nową grą autorstwa OverBorder Studio. Przed Wami Thymesia!

Thymesia – główne założenia

W grze wcielimy się w postać Corvusa – lekarza zarazy, który z nieznanych przyczyn stracił pamięć. Naszym zadaniem jest oczywiście pomóc naszemu bohaterowi odzyskać to, co stracił oraz dowiedzieć się, co jest przyczyną tego, że świat pogrążył się w mroku i chaosie. Produkcja kładzie główne nacisk na dynamiczne starcia, w których niczym rodem z Dark Souls, kluczowe jest zarówno unikanie, jak i parowanie ciosów w odpowiednim momencie. Warto dodać, że wraz z pokonywaniem kolejnych bossów, będziemy mogli wykorzystać ich choroby, aby zamienić je, w różnego rodzaju bronie. Nie zabraknie również podejmowania trudnych decyzji, które będą miały wpływ na fabułę. Poniżej możecie zobaczyć oficjalnym zwiastun produkcji:

Thymesia – kiedy premiera

Jeśli informacje na temat nowej gry od studia OverBorder Studio oraz powyższy zwiastun przekonały Was do tego, że warto dać szansę ich nowej produkcji, to mamy dla Was kolejne dobre, choć mało szczegółowe wieści. Gra ma trafić do nas jeszcze w tym roku. Niestety, na ten moment nie znamy więcej informacji odnośnie do daty premiery. Produkcja zmierza (przynajmniej na razie) tylko i wyłącznie na komputery osobiste.

Jak wrażenia po obejrzeniu zwiastuna? Dajcie znać w komentarzach!

Źródło: GameInformer

Warto zobaczyć również: