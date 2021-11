TicWatch Pro 3 LTE to nowy wariant najwydajniejszego smartwatcha na rynku. Taki, który nie potrzebuje już telefonu do szczęścia, choć może z nim – rzecz jasna – świetnie współpracować.

Minęło już trochę czasu od dnia, w którym zadebiutował „najwydajniejszy smartwatch na rynku”. Mimo to wciąż można tak o nim mówić. Co więcej, właśnie stał się bardziej atrakcyjny, bo w sklepach pojawiła się jego wersja z łącznością mobilną, co otwiera przed nami zupełnie nowe możliwości. Przejdźmy do konkretów – co potrafi TicWatch Pro 3 LTE z oferty Mobvoi?

TicWatch Pro 3 LTE – smartwatch, który chce zastąpić smartfona

Mobilna łączność LTE sprawia, że nowy TicWatch może łączyć się z Internetem bez konieczności polegania na Wi-Fi lub smartfonie. Ten ostatni nie będzie już też potrzebny do prowadzenia rozmów telefonicznych czy też wysyłania o odbierania wiadomości SMS. Co więcej, obsługa eSIM oznacza, że możliwe będzie zachowanie swojego numeru telefonu.

TicWatch Pro 3 LTE zachowuje też pełną funkcjonalność swojego poprzednika i tak jak on korzysta z mocy systemu Wear od Google. Możesz więc liczyć na pomoc Asystenta Google, wyświetlane na bieżąco powiadomienia z telefonu czy też dokonywanie płatności zbliżeniowych z wykorzystaniem modułu NFC i usługi Google Pay.

Czym jeszcze może się pochwalić TicWatch Pro 3 LTE?

Smartwatch ma na pokładzie pulsometr, czujnik SpO2, wysokościomierz i moduł GPS, co w połączeniu z pozostałymi sensorami pozwala dokładnie i wielowarstwowo monitorować zdrowie, kondycję i wyniki aktywności. Wodoszczelność w klasie IP68 pozwala na pływanie, a pojemny akumulator zapewnia do 3 dni działania w trybie smart i 45 dni pracy w trybie podstawowym. Oszczędzać energię pomaga charakterystyczna dla rodziny TicWatch Pro konstrukcja wykorzystująca dwa wyświetlacze (jeden pod drugim). Główny jest panel OLED, ale gdy nie jest akurat potrzebny, to zamiast niego w uproszczonym trybie wyświetlania działa ekran TN.

Niczego nie można mu więc zarzucić pod względem funkcjonalności, a jednak jego największym atutem jest wydajność. Gwarantuje ją potężny procesor Qualcomm Snapdragon Wear 4100, któremu towarzyszy 1 GB pamięci RAM.

TicWatch Pro 3 LTE debiutuje na polskim rynku

Najnowszy smartwatch firmy Mobvoi jest już dostępny w Polsce. Możesz go kupić przez stronę producenta lub Amazon.pl, a także znajdziesz go w ofercie sieci Orange. Cena? 1635 złotych.

