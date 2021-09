Apple Watch Series 7 został właśnie oficjalnie zaprezentowany światu. Różnic względem poprzedniej generacji raczej nie zauważymy na pierwszy rzut oka.

Apple Watch Series 7 w końcu zyskał odświeżony wygląd

Wbrew wszelkim przeciekom - Apple zaskoczył wszystkich i nowa generacja Apple Watch Series 7 będzie wyglądać niemal identycznie, jak jego poprzednik.

Mamy więc do czynienia z zaokrąglonymi krawędziami obudowy, na której umieszczono cyfrową koronę oraz przycisk Home.

Sama koperta będzie chudsza w porównaniu do szóstej generacji, natomiast ramki wokół ekranu nieco odchudzono. Apple mówi o 40% mniejszych ramkach w porównaniu do AW6 i nawet 50% więcej miejsca na ekranie w porównaniu do starego, dobrego Apple Watch Series 3.

Specyfikacja Apple Watch Series 7 i dostępne kolory

Nowa generacja Apple Watch będzie pracować nawet przed 18 godzin na pełnym naładowaniu. Sam proces ładowania ma być z kolei 33% szybszy w stosunku do generacji szóstej, a podłączenie do ładowarki na 8 minut na dostarczyć energię na 8 godzin monitorowania snu.

Producent chwali się również, że najnowszy Apple Watch jest jednocześnie najbardziej wytrzymałym w historii (IPX6), a przy okazji zaoferuje wodoodporność do 50 metrów.

Nowy Apple Watch Series 7 występuje w 7 wersjach kolorystycznych i będzie kompatybilny z opaskami poprzedniej generacji. Apple zaprezentowało również nowe opaski sportowe oraz Hermes.

W zestawie z Apple Watch Series 7 nie znajdziemy ładowarki - do tego już chyba zdążyliśmy przywyknąć.

Nowy zegarek Apple to także watchOS 8

Zapowiedziany już podczas czerwcowej konferencji WWDC system operacyjny przeznaczony na Apple Watch - watchOS 8 trafi oczywiście na najnowszą generację zegarków, a razem z nim najważniejsze funkcje, takie jak:

ustawianie zdjęć portretowych jako tarcz zegarka;

automatyczna synchronizacja Wspomnień ze zdjęć prosto z iPhone’a;

usprawnienie komunikacji z urządzeniami smart home (w tym aplikacja do podglądu widoku z kamer);

łatwiejsza edycja tekstu przy pomocy cyfrowej korony;

przekształcenie funkcji Oddech w Uważność, która pomoże w medytacji;

i wiele innych.

Ceny Apple Watch Series 7

Nowy zegarek Apple trafi do sprzedaży jesienią tego roku.

Ceny Apple Watch Series 7 zaczynają się od 399 dolarów. Cena będzie rosnąć m.in. w zależności od konfiguracji, dodatkowych akcesoriów i materiału wykończenia. Jednocześnie w sprzedaży pozostanie Apple Watch SE oraz Series 3 (199 dolarów).

Jak wrażenia? Podoba Wam się nowy Apple Watch? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: Apple