Jeśli działanie algorytmu proponowania treści na TikTok było kiedykolwiek dla ciebie zagadką - wkrótce będziesz mieć jasność dlaczego widzisz same tańczące dziewczyny w stroju bikini zamiast ciekawostek ze świata technologicznego.

Dlaczego widzisz ten film na TikTok?

Algorytm TikTok, który ma za zadanie dostosować wyświetlane treści do zainteresowań użytkownika generalnie działa całkiem dobrze. Wystarczy poświęcić kilka chwil po zainstalowaniu aplikacji, aby system „nauczył się ciebie” i ustalił, jaka tematyka będzie dla ciebie interesująca.

Jeśli natomiast film, który właśnie ci się wyświetlił na TikToku nijak ma się do twoich zainteresowań - wkrótce pojawi się funkcja, która odpowie ci dlaczego widzisz ten film.

Sekcja z odpowiedzią dlaczego widzisz ten film na TikTok: tak będzie wyglądać nowa funkcja

TikTok wprowadza nową funkcję

Okno z odpowiedzią dlaczego widzisz ten film na TikTok pojawi się wkrótce w publicznej wersji aplikacji - tak wynika z komunikatu właściciela tej platformy społecznościowej.

Aby sprawdzić dlaczego algorytm zaproponował ci obejrzenie akurat tego materiału wystarczy przejść do menu Udostępnij, a następnie znaleźć ikonę ze znakiem zapytania podpisaną Dlaczego widzisz ten film. Aplikacja wyświetli okno, a w nim wybrane powody (np. to, że film jest popularny w twoim kraju lub po prostu obserwujesz autora tego konkretnego materiału). Opcja będzie działać w sekcji Dla Ciebie.

W końcu będzie jasne, dlaczego oglądamy skrajnie różne materiały

Filmy wyświetlane na karcie Dla Ciebie pochodzą nie tylko z tego, czego nauczył się algorytm - choć w większości tak właśnie jest. Aplikacja przedstawia tam również filmy twórców, których obserwujesz lub są popularne w twoim kraju.

Oznacza to, że choć tematyka filmu może być dalece odległa do tego, co cię interesuje, to i tak TikTok zaproponuje ci jego obejrzenie. Dzięki temu potencjalnie poszerzysz swoje zainteresowania lub wręcz przeciwnie - zmusisz aplikację, aby podsuwała ci bardziej dopasowane treści.

Źródło: Twitter @retailnewsasia