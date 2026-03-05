Designerskie słuchawki w tańszej odsłonie. Nothing Headphone (a) oficjalnie

Słuchawki nauszne Nothing Headphone (a) stanowią tańszą alternatywę dla ubiegłorocznego modelu Nothing Headphone (1). Pod niektórymi względami są jednak lepsze.

Słuchawki Nothing Headphone (1) zostały zaprezentowane równolegle ze smartfonami Nothing Phone (4a) i (4a) Pro, którym przyjrzeliśmy się w osobnym artykule.

Nothing Headphone (a) - wydajniejsza bateria i więcej kolorów

Największym wyróżnikiem tych słuchawek jest czas pracy na jednym ładowaniu, znacznie wydłużony względem flagowego modelu. Wbudowany akumulator ma pozwolić na:

do 135 godzin odtwarzania z wyłączonym ANC (zamiast 80 godzin);

do 75 godzin odtwarzania z włączonym ANC (zamiast 35 godzin);

do 72 godzin rozmów z wyłączonym ANC (zamiast 53 godzin);

do 50 godzin rozmów z włączonym ANC (zamiast 37 godzin).

Nothing Headphone (a) obsługują również szybkie ładowanie; 5-minutowe podłączenie do źródła zasilania ma się przełożyć na 5 do 8 godzin dalszego działania, w zależności od trybu pracy

Słuchawki zachowują charakterystyczne przezroczyste wzornictwo, ale wersji kolorystycznych jest teraz pięć: różowa, żółta, czarna, biała oraz limitowana żółta. Producent sięgnął po tańsze materiały, ale dzięki temu nowe akcesorium jest o 19 gramów lżejsze (310 g).

Kompromisy objęły przede wszystkim jakość dźwięku, bo model Nothing Headphone (a) ma niższej klasy 40-milimetrowe przetworniki z tytanową powłoką, mniej wydajne ANC (40 zamiast 42 dB), cztery mikrofony zamiast sześciu i dźwięk przestrzenny bez śledzenia ruchów głowy. Ponadto w strojeniu brzmienia - w przeciwieństwie do Headphone (1) - nie uczestniczyła firma KEF, lecz producent przeprowadził je samodzielnie.

Nie zabrakło jednak wsparcia dla standardów Hi-Res Audio Wireless i LDAC, 8-pasmowego korektora dźwięku, algorytmu wzmacniającego bas, funkcji Multipoint, certyfikatu IP52 czy charakterystycznego systemu fizycznych przycisków.

Roller: służy do regulacji głośności (obracanie), odtwarzania/pauzy (kliknięcie) oraz przełączania między trybami aktywnej redukcji szumów a trybem transparentnym (długie naciśnięcie).

Paddle: umożliwia przełączanie i przewijanie utworów kliknięciami w lewo i w prawo;

Button: konfigurowalny przycisk skrótów. Za jego pomocą można m.in. aktywować asystenta głosowego, wyzwalać spust migawki w aparacie, a na telefonach Nothing także przełączać się między aplikacjami audio.

Kolejny kompromis dotyczy etui. Podczas gdy Nothing Headphone (1) mają w zestawie sztywny pokrowiec, słuchawki Nothing Headphone (a) dostarczane są z prostą sakiewką transportową.

Nothing Headphone (a) - cena i dostępność w Polsce

Nowe słuchawki zostały wycenione na 699 zł. Sprzedaż rusza 13 marca, ale limitowana wersja żółta dołączy do oferty dopiero 6 kwietnia.

Cenowo słuchawki Nothing Headphone (a) plasują się więc między modelami CMF Headphone Pro (459 zł) oraz Nothing Headphone (1) (1085 zł).

Organizatorem wyjazdu na premierę była firma Nothing. Firma zapraszająca nie miała wpływu na treść ani wyglądu w nią przed publikacją.