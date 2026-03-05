LimePrime w nowej wersji. Już dostępny w Polsce

Lime zaktualizował miesięczną subskrypcję LimePrime i uruchomił nową wersję także w Polsce. Program ma dać częstym użytkownikom bardziej przewidywalne koszty dzięki stałym stawkom za przejazdy oraz dodatkowym korzyściom w aplikacji.

Lime zapowiedział istotne zmiany w LimePrime, czyli miesięcznym programie subskrypcyjnym dla osób korzystających z hulajnóg i innych pojazdów mikromobilności. Firma przekonuje, że po aktualizacji oferta ma być bardziej przystępna cenowo, a cennik prostszy dzięki przewidywalnym, stałym stawkom za przejazdy.

Zaktualizowany LimePrime ma też uzupełniać karnety Lime Pass, tak aby użytkownicy mogli dobrać opcję do własnych potrzeb transportowych. Nowa wersja programu pojawia się na kolejnych rynkach, w tym w Polsce.

Nowy LimePrime: nielimitowane przejazdy do 20 minut i stałe stawki

W ramach LimePrime subskrybenci dostają nielimitowane przejazdy w stałej cenie na trasach do 20 minut. Dla bardzo krótkich przejazdów przewidziano też zniżkowe stawki ryczałtowe dla kursów krótszych niż pięć minut.

Aktualizacja utrzymuje znane elementy subskrypcji: nielimitowane darmowe odblokowania pojazdów oraz wydłużone, 30-minutowe rezerwacje. Dodatkowo pojawiają się stałe stawki dla rodziny i znajomych podczas wspólnych przejazdów (tam, gdzie usługa jest dostępna).

Lime podkreśla, że ceny i zakres zniżek różnią się w zależności od rynku, a szczegóły użytkownicy sprawdzą w aplikacji. Aktualizacja LimePrime działa już m.in. w miastach w Polsce, a także w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Niemczech, Australii i Nowej Zelandii.

- W dzisiejszych czasach wydaje się, że ceny artykułów codziennego użytku tylko rosną, a konsumenci potrzebują wytchnienia - powiedział Wayne Ting, CEO Lime. - Dlatego z radością wprowadzamy aktualizację LimePrime, obniżającą koszty dla użytkowników, którzy regularnie korzystają z usług mikromobilności. Przystępność cenowa ma kluczowe znaczenie dla naszej misji, ponieważ ułatwia ludziom wybór zrównoważonego transportu zamiast jazdy samochodem. Dzięki LimePrime nagradzamy użytkowników, którzy dokonują takiego wyboru, zapewniając im realne oszczędności - dodał.

Ile kosztuje LimePrime w Polsce i jakie są stawki przejazdów?

W Polsce LimePrime kosztuje 9.99 zł miesięcznie. Według informacji podanych przez firmę, opłaty za przejazdy kształtują się w następujący sposób: przejazd do 5 minut kosztuje 2 zł, przejazd do 20 minut kosztuje 4 zł. Opłata za dłuższe przejazdy wyliczana jest na podstawie stawki minutowej z uwzględnieniem rabatu.

- Program LimePrime cieszy się dużym zainteresowaniem wśród użytkowników. Obserwując ten trend, zdecydowaliśmy się na zaktualizowanie go również w Polsce. Chcemy, aby nasze usługi były jak najbardziej dopasowane do potrzeb społeczności entuzjastów mikromobilności, która z każdym sezonem jest coraz większa - komentuje Wilhelm Munio, Senior Operations Manager, Lime Polska.

Firma wskazuje też, że nadal rozwija ofertę subskrypcji, aby mikromobilność była bardziej dostępna, przystępna cenowo i wygodna, a także bezemisyjna.