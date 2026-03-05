Brytyjska firma Nothing wprowadza do swojej oferty dwa nowe telefony: Phone (4a) oraz Phone (4a) Pro. A wraz z nimi nowe interfejsy świetlne.

Producent po raz kolejny zaczyna rok od prezentacji telefonów ze średniej półki cenowej. Już wcześniej potwierdził zresztą, że w 2026 do oferty nie dołączy żaden flagowiec, więc na następcę Nothing Phone’a (3) trzeba będzie poczekać przynajmniej do roku 2027.

Nothing Phone (4a) - nowy design i Glyph Bar

Przez kilka lat wyróżnikiem smartfonów Nothing były paski LED rozsiane po całej obudowie. W tej generacji producent zastosował jeden pasek zbudowany z sześciu białych stref oraz jednej czerwonej, która sygnalizuje nagrywanie wideo.

Nothing chwali się zastosowaniem jaśniejszych diod, dzięki czemu interfejs świetlny ma być czytelniejszy w świetle słonecznym. Funkcje? Glyph Bar ma kilka zastosowań.

Powiadomienia Live Updates. Możliwość wizualnego śledzenia w czasie rzeczywistym postępów w aplikacjach takich jak Uber, Kalendarz Google, Zomato, Just Eat czy Mapy Google.

Sygnalizacja świetlna. Pasek współpracuje z 10 nowymi dzwonkami i dźwiękami powiadomień.

Minutnik. Wizualne odliczanie ustawionego czasu.

Wskaźnik głośności. Wyświetlanie aktualnego poziomu głośności multimediów.

Latarka. Wykorzystanie 63 diod mini-LED jako większego i równomiernego źródła światła.

Flip to Glyph. Po odłożeniu telefonu ekranem do dołu, urządzenie przełącza się na komunikację wyłącznie za pomocą interfejsu świetlnego.

Wskaźnik NFC. Wizualne potwierdzenie użycia modułu NFC.

Odliczanie aparatu. Wizualny samowyzwalacz informujący fotografowane osoby o momencie zrobienia zdjęcia.

Nothing Phone (4a) wciąż jest przezroczysty, ale otrzymał bogatszy wachlarz wersji kolorystycznych: różową, niebieską, czarną oraz białą. Producent chwali się także użyciem wyższej klasy materiałów, dzięki czemu nowy smartfon ma być odporniejszy na zginanie i zarysowania niż poprzednik.

Istotną nowością jest peryskopowy teleobiektyw, generujący 3,5-krotne przybliżenie optyczne. W przypadku poprzedniej generacji lepszy zoom był zarezerwowany dla wariantu Pro.

Oprócz tego Nothing Phone (4a) ma szybszy procesor Snapdragon 7s Gen 4 oraz szybszą pamięć UFS 3.1. Wyższa moc obliczeniowa ma pozwolić m.in. na lokalne uruchamianie generatora obrazów Stable Diffusion 1.5 czy granie w "Call of Duty Mobile" w 90 kl./s. Z kolei ekran o wyższej częstotliwości przyciemniania ma zapobiegać zmęczeniu oczu.

W systemie Nothing OS 4.1 pojawiła się funkcja Essential Apps, pozwalająca na generowanie prostych aplikacji za pomocą słownych opisów. Użytkownicy mogą dzielić się swoimi apkami ze społecznością.

Producent zapowiedział także funkcję Essential Voice, która ma odpowiadać na transkrypcję mowy oraz poprawianie pisowni i tłumaczenie przez AI. Nothing Phone (4a) ma ją jednak otrzymać dopiero po premierze w ramach aktualizacji.

Wraca znany z poprzedniej generacji przycisk Essential Key, za pomocą którego można szybko wykonywać zrzuty ekranu i rejestrować notatki głosowe, które są następnie katalogowane i podsumowywane przez AI.

Jest i metalowy Nothing Phone (4a) Pro

Nothing Phone (4a) Pro ma ten sam zestaw funkcji, ale inny design i nieco mocniejszą specyfikację.

Przede wszystkim wariant Pro ma aluminiową obudowę unibody, nasuwającą lekkie skojarzenia z iPhone’em 17 Pro Max, choć oba smartfony trudno ze sobą pomylić. W tym modelu przezroczysta jest jedynie fotograficzna wyspa.

Na wspomnianej wyspie, oprócz potrójnego aparatu, wylądował okrągły ekran Glyph Matrix, zbudowany ze 137 diod LED. Podobnie jak w przypadku flagowego Nothing Phone’a (3), potrafi on wyświetlać animacje, proste widżety czy monochromatyczny podgląd z kamery podczas robienia selfie aparatem głównym.

Wariant Pro ma także mocniejszy czip, wyższej klasy ekran, szybszą pamięć RAM czy wyższy standard odporności.

Nothing Phone (4a) Nothing Phone (4a) Pro Ekran 6,78 cala,

AMOLED 120 Hz,

2720 x 1224 (440 ppi),

jasność do 1600 nitów 6,83 cala,

AMOLED 144 Hz,

2800 x 1260 (450 ppi),

jasność do 1600 nitów Czip Snapdragon 7s Gen 4,

4 nm Snapdragon 7 Gen 4,

4 nm Pamięć RAM 8 lub 12 GB,

LPDDR4X 8 lub 12 GB,

LPDDR5X Pamięć na dane 128 lub 256 GB,

UFS 3.1 128 lub 256 GB,

UFS 3.1 Aparat główny 50 Mpix (1/1,57 cala),

f/1,88,

optyczna stabilizacja obrazu 50 Mpix (1/1,56 cala),

f/1,88,

optyczna stabilizacja obrazu Aparat UW 8 Mpix (1/4 cala),

ultraszerokokątny,

f/2,2 8 Mpix (1/4 cala),

ultraszerokokątny,

f/2,2 Aparat tele 50 Mpix (1/2,75 cala),

peryskopowy 3,5x,

f/2,88 50 Mpix (1/2,75 cala),

peryskopowy 3,5x,

f/2,88 Aparat przedni 32 Mpix,

f/2,2 32 Mpix,

f/2,2 eSIM nie tak Łączność 5G,

Wi-Fi 6,

Bluetooth 5.4,

NFC 5G,

Wi-Fi 6,

Bluetooth 5.4,

NFC Czytnik linii papilarnych w ekranie,

optyczny w ekranie,

optyczny Bateria 5080 mAh,

ładowanie 50 W 5080 mAh,

ładowanie 50 W Wymiary 163,95 x 77,57 x 8,55 mm 163,66 x 76,62 x 7,95 mm Waga 205 g 210 g Odporność IP64,

Gorilla Glass 7i na ekranie IP65,

Gorilla Glass 7i na ekranie Android 16,

Nothing OS 4.1,

3 duże aktualizacje,

6 lat łatek bezpieczeństwa 16,

Nothing OS 4.1,

3 duże aktualizacje,

6 lat łatek bezpieczeństwa

Nothing Phone (4a) i Nothing Phone (4a) Pro - ceny i dostępność w Polsce

Nothing Phone (4a) 8/128 GB - 1599 zł;

Nothing Phone (4a) 8/256 GB - 1749 zł;

Nothing Phone (4a) 12/256 GB - 1899 zł;

Nothing Phone (4a) Pro 8/128 GB - 2099 zł;

Nothing Phone (4a) Pro 12/256 GB - 2399 zł.

Nothing Phone (4a) trafi do sprzedaży 13 marca, a Nothing Phone (3a) Pro 27 marca.

Organizatorem wyjazdu na premierę była firma Nothing. Firma zapraszająca nie miała wpływu na treść ani wyglądu w nią przed publikacją.